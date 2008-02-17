به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیشبینیهای انجام شده جشنواره فیلم فجر علاوه بر رکوردداری در خبرسازی در ساختن حاشیه هم رکورددار شد و بخش اعظم ترش و شیرین دو هفته گذشته را به خود اختصاص داد.
هر چند از همان ابتدای امر قابل پیشبینی بود که جشنواره بیست و ششم حال و هوایی متعادل و آرام نداشته باشد، ولی حجم اعتراضها و نقدها به این دوره از جشنواره باعث شد حاشیهها از متن پررنگتر شده و کمتر مجالی برای تحلیلهای منطقی و منصفانه ایجاد شود.
رسیدن و نرسیدن فیلمها، قبول و رد آثار، ورود و خروج فیلمها به بخشهای مختلف ... و حتی نحوه صادر شدن و نشدن کارت برای اصحاب مطبوعات حاشیهها را به صدر اخبار بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر آوردند. هر چند صدور کارت جشنواره برای برخی مطبوعاتیها که از قلم افتاده بود، در اواسط جشنواره نتیجه داد.
"دایره زنگی" و "صد سال به این سالها" که با اعتراضهای قبل از جشنواره به نظر میآمد عاقبت به خیر شده اند، از ناکامان برجسته بودند که حاشیهها هم نتوانست بهرهای برایشان داشته باشد. هر چند سامان مقدم و مرتضی رزاق کریمی در انتقادهای قبل از جشنواره به حضور "صد سال به این سالها" در بخش مهمان، خواستار خروج این فیلم از نمایشهای جشنواره شدند، اما حضور این فیلم در فهرست بلیتهای پیشفروش همچنان امید دیده شدن را برای علاقمندان باقی گذاشت. اما نشانی از فیلم مقدم در فهرست فیلمهای به نمایش درآمده در جشنواره نبود.
مانی حقیقی و "کنعان"؛ ناکامان بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر
"دایره زنگی" هم که با اگر و اماهای بسیار و جرح و تعدیلهای فراوان (با وجود بیعلاقگی پریسا بختآور) مجوز نمایش گرفته بود، پس از تنها نمایش جشنوارهای خود در سینما فلسطین وارد دور جدید حاشیهسازی و ماجرا شد. به طوری که از نمایش روز بعد آن در سینما فرهنگ جلوگیری شد یا ... تلاش اصحاب رسانه برای گرفتن یک نمایش از این فیلم در سینمای رسانه حتی با جمع کردن امضا هم نتیجه نداد و پرونده این فیلم که نظرات متفاوتی درباره آن مطرح میشود، بسته شد.
به نظر میآید از آنجا که مجوز نمایش این فیلم در جشنواره فجر به گونهای نمایش عمومی آن را تضمین نمیکند، سیدجمال ساداتیان تهیهکننده از جرح و تعدیل فیلم خودداری کرد و در جدیدترین اظهار نظر خود اکران نوروزی این فیلم را وعده داد.
فیلم "آتشکار" هم هر چند نقطه امیدواری برای حضور در جشنواره نداشت، ولی بالا گرفتن حرف و حدیثها درباره آن باعث شد مطبوعاتیها یکبار دیگر برای دیدن این فیلم در سینمای مخصوص خود امضا جمع کنند که ... البته باز هم نتیجهای در پی نداشت.
"خاک آشنا" هم از فیلمهای حذف شده جشنواره البته به خواست فیلمساز شد، با این تفاوت که فرمانآرا خیلی بی سر و صدا فیلمش را به خاطر حجم جرح و تعدیلها از نمایش در جشنواره فجر خارج کرد و درخواست رضا میرکریمی از مسئولان برای نمایش آن به جایی نرسید. اما جالب است که میرکریمی و مجیدی توانستند با پافشاری خود فیلم "دیوار" را به بخش مسابقه وارد کنند که البته پس از دیدن فیلم، اصرار و پافشاری این دو فیلمساز سئوالبرانگیز شد!
رضا کیانیان و حمید فرخ نژاد دو بازیگری بودند که در فیلمهای حذف شده تلفات دادند و هر کدام به روشی اعتراض خود را رسانهای کردند. کیانیان در نشست مطبوعاتی فیلم "همیشه پای یک زن در میان است" به حضور نداشتن دو فیلم "صد سال به این سالها" و "خاک آشنا" با بازی خود اعتراض کرد. فرخ نژاد هم با شرکت نکردن در نشست مطبوعاتی فیلم "حقیقت گمشده" اعتراض خود را به حضور نداشتن دو فیلم "پوست موز" و "آتشکار" در جشنواره فجر اعلام کرد.
اما فیلم "آتش سبز" به گونهای دیگر حاشیهسازی کرد. فیلمی از مستندساز با سابقه کشورمان که نتوانست نگاهها را به خود جلب کند و پرسش و انتقادهای بسیاری در نشست مطبوعاتی فیلم و مطبوعات نثار آن و به نوعی حاشیه سازترین جلسه نقد و بررسی جشنواره شد. همین مسائل باعث شد اصلانی در گفتگویی نظر منتقدان را کم اهمیت بداند و درست یکروز بعد اظهار نظر تند خود را تعدیل کند و به نوعی پس بگیرد.
"کنعان" هم هر چند شانس زیادی برای موفقیت در جشنواره داشت و کارگردان و تهیه کننده فیلم تلاش کردند با انتخاب زمانی مناسب برای نمایش فیلم در سینمای مطبوعات شرایطی برای بهتر دیده شدن کار فراهم کنند، اما "کنعان" نه توانست انتظارات را به طور گسترده برآورده کند و نه در میان نامزدها و برگزیدگان جایی ویژه را به خود اختصاص دهد. هر چند بازیهای فیلم میتوانستند بهتر دیده شوند و مورد توجه قرار بگیرند.
"همخانه" هر چند با تأخیر برای حضور در بخش خارج از مسابقه معرفی شد، ولی اتفاقات بعدی نشان داد بیمهری به مهرداد فرید چندان هم سهوی نبوده است. اختصاص اولین سانس نمایش (ساعت 10) به نمایش این فیلم باعث شد دومین فیلم این فیلمساز پس از دیده نشدن در داوریهای بخش مسابقه (بواسطه نمایش در بخش مهمان)، به نوعی فرصت دیده شدن از سوی مطبوعاتیها را هم از دست بدهد.
فیلمی که از بسیاری از فیلمهای حاضر در بخش مسابقه از جهت ارزشهای هنری و ... کم نداشت و نوعی حرکت بر لبه تیغ بود. آهنگسازی محسن نامجو برای تیتراژ فیلم، بازی دو چهره جوان در نقشهای اصلی، فیلمبرداری بایرام فضلی که چند لحظه هم مقابل دوربین ظاهر میشود و ... برخی نکات "همخانه" بودند که با این زمینهچینیها اصلاً دیده نشدند.
"انعکاس" هم از جهت حرفهایی که در نشست مطبوعاتی فیلم درباره مسائل فرامتنی آن عنوان شد، از حاشیهسازان بود. فیلم روایت خیانت همزمان و البته ناکام یک زوج است که ناگاه یک جرقه معنوی در آن روشن میشود و هر دو را به راه راست زندگی هدایت میکند. نویسنده فیلمنامه در نشست مطبوعاتی اصرار داشت که خط کشی ها به درستی انجام شود چون فیلم او یک اثر معنوی است و اصلاً به فیلم های معناگرا ربطی ندارد.
رسول صدرعاملی که تنها شرکتکننده در نشست مطبوعاتی فیلم "شب" بود هم ناخواسته حاشیه ساز شد. او برای حاضر نبودن هر کدام از عوامل بهانهای آورد و در مورد عزتالله انتظامی هم حال وخیم او و بستری شدن در بیمارستان را عنوان کرد. جالب اینکه پس از جلسه یکی از حاضران با منزل انتظامی تماس گرفت و توانست با او احوالپرسی گرمی کند!
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