به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تشییع پیکر آیت الله توسلی برخی علما و روحانیون برجسته و شخصیت های کشوری و لشگری از جمله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب ، آیت الله حسن صانعی از مراجع تقلید ، حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، سید محمد خاتمی، سید حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اعضای بیت امام (ره)، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمعی از نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی حضور دارند.

هم اکنون مراسم قرائت قرآن و مرثیه سرایی در حسینیه شماره یک جماران در حال برگزاری است و تا دقایقی دیگر پیکر آیت الله توسلی از اعضای برجسته دفتر حضرت امام خمینی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از محل حسینیه جماران به طرف مرقد مطهر رهبر کبیر انقلاب اسلامی تشییع خواهد شد.

به همین مناسبت مجلس بزرگداشتی از سوی دفتر حضرت امام خمینی(س) روز دوشنبه از ساعت 17-15 در حسینیه شماره (2) جماران منعقد خواهد شد.



