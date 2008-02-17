بخشهای ویژه بیمارستانهای دولتی تجهیز شدند

دکتر حسن امین لو با اشاره به 200 میلیون دلار اعتبار ارزی که مجلس در سال 85 تصویب کرد، به خبرنگار مهر گفت: تمامی این اعتبار هزینه شد و توانستیم بخشهای ویژه بیمارستانهای دولتی را تجهیز کنیم.

وی ادامه داد: از محل تخصیص این اعتبار، تعداد زیادی از بخشهای ویژه بیمارستانهای دولتی که با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه بودند، به امکانات مورد نیاز مجهز شدند.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت با تاکید بر واردات تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخشهای ویژه بیمارستانی، افزود: بخش زیادی از تجهیزات وارد و نصب شده و تعدادی نیز در مرحله ورود قرار دارد.

امین لو تصریح کرد: در هر حال امسال توانستیم تمامی اعتبار ارزی تخصیص یافته در سال 85 را هزینه کنیم و امیدواریم با تجهیز بخشهای ویژه بیمارستانهای دولتی، تا حدود زیادی از کمبود تجهیزات مورد نیاز در این بخشها کاسته باشیم.