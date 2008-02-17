آئین نامه شوراهای صنفی با امضای رئیس جمهور ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود ملاباشی - معاون دانشجویی وزیر علوم امروز در نشست مطبوعاتی حوزه دانشجویی وزارت علوم با بیان این خبر ابراز امیدواری کرد آئین نامه شوراهای صنفی دانشجویان با توجه به پیگیریهای صورت گرفته هر چه سریعتر نهایی شود.

بر طبق این گزارش، شوراهای صنفی دانشجویان در سال 79 بر اساس آئین نامه ابلاغی از سوی وزیر علوم در دانشگاهها شکل گرفتند و این شوراها پس از چندی در دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو و ... نیز بر اساس آئین نامه های ابلاغی از سوی وزارت متبوع شکل گرفتند.

آئین نامه شوراهای صنفی دانشجویان تا کنون به صورت آئین نامه ای داخلی بوده که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امضا شده است. در سال 82 در پایان دوران وزارت دکتر مصطفی معین آئین نامه شورای صنفی دانشجویان مورد بازنگری قرار گرفت و آئین نامه جدید به دانشگاهها ابلاغ شد تا شوراهای صنفی آن را به عنوان میثاقی جدید بپذیرند و بر اساس آن عمل کنند.

تا کنون اصلاحی در آئین نامه شوراهای صنفی صورت نگرفته است اما آئین نامه شوراهای صنفی برای اولین بار وارد شورای عالی انقلاب فرهنگی شده و قرار است دیگر شوراهای صنفی بر اساس آئین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که رئیس این شورا نیز رئیس جمهوری است فعالیت کنند.

در همین باره دکتر غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب ضوابط ناظر بر فعالیت های شوراهای صنفی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت : تصویب ضوابط ناظر در شورای عالی انقلاب فرهنگی از این جهت مفید است که این تشکلهای دانشجویی با تغییر دولت ها دستخوش تغییرات بنیادی نمی شوند.

قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان این مطلب افزود : شوراهای صنفی پیش از این با دستورالعملی فعالیت کرده اند که به امضای وزیر علوم وقت به دانشگاهها ابلاغ شده بود. به عبارت دیگر تاسیس این تشکل های دانشجویی با یک دستورالعمل داخلی که در وزارت علوم تهیه شده بود، آغاز شد و بنا بود در آینده برای آنها تصمیم گیری شود.

وی خاطرنشان کرد : وزارت علوم اعتقاد دارد که فعالیت شوراهای صنفی در دانشگاهها لازم و ضروری است، بنابراین از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست شد تا برای این مجموعه دانشجویی اقدام به تصویب یک سری ضوابط ناظر کنند تا شوراها با تغییر دولت ها دستخوش تغییرات بنیادی نشوند.

دکتر خواجه سروی به خبرنگار مهر افزود : تهیه ضوابط ناظر در خصوص شوراهای صنفی در دستور کار شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. شوراهای صنفی در دانشگاهها با ضوابط ناظر (سند بالادستی) که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می شوند، ماندگار خواهند شد. به محض اینکه ضوابط ناظر این مجموعه های دانشجویی تصویب شوند دستورالعمل اجرایی شان نیز بر اساس آنها تغییر خواهد کرد.

قائم مقام معاون فرهنگی وزیر علوم از تجدید نظر وزارت علوم بر روی دستورالعمل ها و آئین نامه های شورای صنفی خبر داد و تاکید کرد : نهایی شدن این آئین نامه در انتظار شورای عالی انقلاب فرهنگی و ضوابط ناظری است که توسط این شورا تصویب می شود.

وی در خصوص تجدید نظر وزارت علوم در آئین نامه ها به مهر گفت : تاکید وزارت علوم در تجدید نظری که بر آئین نامه شوراهای صنفی صورت داده است اینگونه بود که در زمینه حوزه ای که مربوط به آنها است به فعالیت بپردازند و واقعا کار صنفی کنند، لذا محوریت آئین نامه چنین است که از یک سو حوزه فعالیت صنفی دانشجویان وسعت پیدا کند و از دیگر سو نیز تلاش شده است در بند بند آئین نامه کار به حوزه صنفی محدود شود.