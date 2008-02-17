حضور یک روزه مسئولان فدراسیون جهانی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، مسئولان بلند پایه کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی ووشو جمعه شب وارد تهران خواهند شد و روز شنبه ضمن تماشای مسابقات بین المللی جام پارس با محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو خواهند داشت.

"یوزای چینگ" رئیس فدراسیون جهانی و آسیایی ووشو است و مسئولیت های مهم دیگر از جمله معاونت ورزش چین،عضو هیئت رئیسه کمیته بین المللی المپیک، نایب رئیس کنسول آسیا، رئیس سازمان برگزاری رقابتهای المپیک 2008 چین و رئیس برگزاری بازیهای آسیایی گوانگجو را هم دارد و به عنوان میهمان ویژه فدراسیون ووشوایران در تهران حضور خواهد یافت.

"وانگ شیائولین" دبیرکل فدراسیون جهانی و نایب رئیس فدراسیون آسیایی ووشو و "کیوهی مورائوکا" دبیر کل فدراسیون آسیایی ووشو از دیگر میهمانان ویژه رقابتهای بین المللی جام پارس هستند که روز جمعه به تهران آمده و بامداد یکشنبه تهران را ترک خواهند کرد.

رقابتهای بین المللی جودو جام پارس سوم تا پنجم بهمن در تهران برگزار می شود.