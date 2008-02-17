محدودیت پذیرش ایرانیها در دانشگاههای خارج از دهه هفتاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر متکان امروز در نشست مطبوعاتی معاونت دانشجویی وزارت علوم با اشاره به افزایش ظرفیت دانشجو در دانشگاههای کشور گفت: به موازات افزایش پذیرش و ظرفیت در دانشگاههای داخل، رفتن متقاضیان ورود به دانشگاه برای ادامه تحصیل به خارج از کشور با هزینه شخصی به شدت کاهش یافته است. این روند نزولی در کشورهای ارمنستان، اوکراین، مجارستان و ... تا یک هشتم مشاهده شده است. به عنوان مثال در سال 84 متقاضیان ورود به دانشگاههای اوکراین با هزینه شخصی 1000 نفر بوده است این آمار در سال 85، 300 نفر و در سال جاری 170 نفر کاهش یافته است.

وی کیفیت آموزش عالی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاههای کشور را مطلوب تر از دانشگاههای منطقه دانست و گفت: دانشگاههای برخی کشورها از نظر فرهنگی مشکلات بسیاری را برای دانشجویان ایرانی در برداشته است اما این مشکلات در برخی کشورهای دیگر مانند روسیه، هند و مالزی کمتر مشاهده شده است.

محدودیت برخی کشورهای در پذیرش دانشجوی ایرانی در برخی رشته های فنی

مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم با اشاره به محدودیتهای برخی کشورهای خارجی در زمینه پذیرش دانشجوی ایرانی افزود: این محدودیت از دهه هفتاد شمسی در برخی رشته ها مانند علوم هسته ای وجود داشت اما رسما از سوی این کشورها اعلام نمی شد در حالیکه به صورت عملی شاهد اجرای محدودیت ها توسط این کشورها بودیم.

امکان اعزام به کشورهای اروپایی، استرالیا و روسیه

متکان اضافه کرد: در حال حاضر در زمینه اعزام دانشجو به کشورهای اروپایی، استرالیا و روسیه اگرچه فرآیند اعزام با کندی صورت می گیرد اما مشکلی وجود ندارد.

مدیر کل بورس وزارت علوم گفت : در سال 85 تعداد دانشجویانی که به خارج از کشور اعزام شده اند 50 تا 60 نفر بود که این تعداد برای سال 86، 200 نفر افزایش یافت.

افزایش بورسیه دکتری داخل کشور

متکان در مورد وضعیت بورسیه های داخل با بیان اینکه اعزام دانشجو به خارج تنها در مقطع دکتری صورت می گیرد، گفت: در سال 84 تعداد 400 تا 450 نفر بورسیه دکتری داخل شدند. این تعداد در سال گذشته در راستای افزایش ارتقای هرم اعضای هیئت علمی به 932 نفر رسید و در سال جاری نیز این رقم به 1000 نفر افزایش می یابد.