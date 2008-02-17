دکتر فریبا اسدی پورتر دانشمند ایرانی دانشگاه ویسکونسین آمریکا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت : پروتئین Brazzein از میوه ای خوردنی با تاریخچه طولانی مدت در رژیم غذایی آفریقاییها به دست می آید. ویژگی منحصربفرد این پروتئین به عنوان قندی تجاری اندازه کوچک (53 آمینو اسید)، پایداری در برابر تغییرات دمایی و pH محیط و در نهایت شباهت به قندی چون ساکاروز است اما تولید آن در حجم انبوه فرآیندی پیچیده است که در این پروژه موفق به ابداع روشی موثر برای تولید انبوه آن شده ایم.

وی افزود: از سال 1996 یعنی از حدود 12 سال قبل کار بر روی این پروژه را با هدف ایجاد تحولی بنیادین در صنایع غذایی و پزشکی جهان آغاز کردیم و اکنون در آستانه به سرانجام رساندن آن قرار داریم.

وی گفت : در این پروژه بر آن شدیم تا قند طبیعی Brazzein را در باکتری معروف Ecoli تولید کنیم. ما به این نتیجه رسیده بودیم که این پروتئین به جهت کوچک بودن بیش از حد، قابلیت تولید در باکتریها را ندارد و این فناوری نوین در حقیقت ارایه راهی برای تولید این پروتئین در باکتری است.

Brazzein که از گیاه بومی در غرب آفریقا به دست می آید با استفاده از تکنیک دکتر فریبا اسدی به زودی به تولید انبوه و جهانی رسیده و بدین ترتیب یکی از بزرگترین معماهایی که سالها ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده بود برطرف می شود.

این دانشمند ایرانی ادامه داد : برای نخستین بار در سال 1998 این پروتئین را در آزمایشگاه تولید کردم ولی مقدار آن ناچیز بود و اکنون به روش موثری برای تولید انبوه آن دست یافته ام.

وی در تشریح این دستاورد ارزشمند به مهر گفت : این پروتئین آنجا اهمیت خود را نشان می دهد که در عین عدم وجود هیچ گونه کربوهیدرات در آن هر گرم آن معادل 2 کیلوگرم شکر شیرینی دارد!

دکتر اسدی با اشاره به موفقیت آمیز بودن کلیت این پروژه به مهر گفت : اکنون شرکتی در آمریکا بر آن شده است تا این دستاورد آزمایشگاهی را به کارخانه و تاسیسات صنعتی برده و در آنجا آن را به تولید انبوه برساند.

این دانشمند ایرانی افزود : دولت آمریکا کمک هزینه ای بالغ بر 5/1 میلیون دلار و دانشگاه ویسکونسین 50 هزار دلار برای اجرای این پروژه اختصاص داده اند.

به گزارش مهر، این قند استثنایی و فوق العاده شیرین به عنوان نخستین عامل شیرین کننده طبیعی و رقیب جدی برای نمونه های مشابه مصنوعی نظیر aspartame و sucralose معرفی شده است.

اسدی در ادامه گفت : گیاهی که پروتئین مذکور از آن حاصل شده است به صورت طبیعی در کشورهای غرب آفریقا نظیر کامرون و گابن یافت می شود و بنابه دلایلی ناشناخته در خارج از این محیط امکان رشد ندارد. این گیاه مرا به یاد گیاهی همچون "گز" در ایران می اندازد که به خاک، آب و هوا و وجود حشرات خاص برای رشد نیاز دارد.

دکتر فریبا اسدی پورتر در یک نگاه :

دکتر فریبا اسدی پروتر متولد اراک بوده و پس از اخذ مدرک دیپلم از این شهر راهی آمریکا شده تا در دانشگاه ویسکونسین ادامه تحصیل دهد. وی در این دانشگاه در رشته بیوشیمی مشغول به تحصیل شده و مدرک دکتری خود را نیز در رشته بیوفیزیک از دانشکده پزشکی این دانشگاه اخذ کرده است.

به گزارش مهر ، دکتر اسدی عضو دپارتمان زیست شیمی دانشگاه ویسکانسین آمریکا بوده و افتخاراتی نظیر عضویت در انجن نشان ملی کلید طلایی آمریکا و چند انجمن مهم علمی و تحقیقاتی را در پرونده خود داشته و چندین پژوهش و دستاورد در خصوص Brazzein نیز به نام خود ثبت کرده است.