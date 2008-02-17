برخورد با مجرمان نباید فراتر از قانون باشد

غلامعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بی توجهی به حفظ حقوق شهروندی و نادیده گرفتن این اصل مهم و اساسی به نوعی زیر سئوال بردن امنیت جامعه است.

وی اعمال قانون و برخورد با مجرمان را در راستای توجه به حفظ حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: برخورد جدی با تضییع کنندگان حقوق مردم برابر با توجه به مقوله حفظ حقوق شهروندی است و این امری است که طی سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

معاون قضائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تصریح کرد: در چهارچوب قانون حفظ حقوق شهروندی مجرمان نیز از حقوق خاصی برخوردار هستند و باید تاکید کرد که نباید با آنان فراتر از قانون برخورد گردد.

وی اظهار داشت : زندانیان در محیط زندان از حقوق شهروندی که در آئین نامه سازمان زندانها به آن اشاره شده برخوردار هستند و باید گفت در این خصوص نیز تا کنون اقدامات قابل توجهی در زندانها و بازداشت گاهها انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی باید در محدوده خود تعریف شود ، خاطر نشان کرد: هر فردی باید از حقوقی که در قانون حفظ حقوق شهروندی تعریف شده برخوردار گردد.