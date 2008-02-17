برآورد اولیه خسارت سرما در کشور بیش از دو هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسین باقری، شامگاه شنبه در حاشیه برپایی جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان خسارت در سرمای امسال به بخشهای مختلف کشاورزی، زیر ساختها، تاسیسات، ساختمانها و دیگر بخشها وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه آمار تکمیلی میزان خسارات وارد شده در دست تهیه است خاطرنشان کرد: بیشترین خسارت وارد شده در اثر سرما به استانهای شمالی کشور و کمترین خسارت به استانهای بوشهر و ایلام وارد شده است.

باقری در ادامه با تاکید بر لزوم افزایش اعتبارات ستاد بیان داشت: اعتبارات امسال ستاد حوادث غیرمترقبه، 690 میلیارد تومان بود که سال آینده با افزایش اعتبارات به 750 میلیارد تومان می رسد.

این مسئول ادامه داد: در راستای کاهش عواقب خسارتهای وارد شده از طریق حوادث غیر مترقبه در کشور بر اساس تاکید برنامه چهارم توسعه کشور، طرح جامع بیمه به مجلس تقدیم شده است که در نوبت بررسی قرار دارد.

باقری تصریح کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه تمام بخش های کشاورزی و جاهایی که از حوادث غیر مترقبه آسیب می بینند باید بیمه شوند.

مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه کشور از ضرورت تشکیل ستاد بحران حوادث غیر مترقبه دراستان ها خبر داد و گفت: در برخی استان ها این ستاد تشکیل شده است و مقدمات تشکیل این ستاد در کشور فراهم شده است.

باقری در ادامه با ضروری خواندن ارتقاء تشکیلات مربوط به حوادث پیش بینی نشده در کشور تاکید کرد: وقتی برای همه موارد تشکیلات وجود دارد باید برای حوادث غیر مترقبه که با جان و مال مردم روبرو است نیز تشکیلاتی منسجم تشکیل شود.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی مدیریت بحران در کشور در حال تشکیل است، عنوان کرد: رئیس این شورا رئیس جمهور و قائم مقام آن وزیر کشور است و اعضای آن را نیز دستگاه های دخیل در ستاد حوادث غیرمترقبه تشکیل می دهند.

باقری در ادامه با تقدیر از استانهایی که در راستای کاهش مشکلات سرمای اخیر در استانها تلاش کردند گفت: برخی استانداران از محل حادثه با ستاد تماس می گرفتند و درخواست و رهنمود می کردند که استان مرکزی از جمله آن استانها بود.

وی وقوع کمترین حادثه تلخ در استان مرکزی را مرهون تلاش مدیران و مدیریت کلان استان دانست و ادامه داد: طی بازدیدی که از استان مرکزی و مناطق مختلف آن صورت گرفت در راستای کاهش مشکلات استان و تکمیل زیرساختهای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه اعتباراتی به استان مرکزی اختصاص می یابد.

باقری با اشاره به اینکه استان باید برنامه و طرح خود در حوزه نیازمندی های خود را باید به ستاد در مرکز ارسال کند، بیان داشت: این ستاد در زمینه ساخت ایستگاه های آتش نشانی به تعدادی که استان نیاز دارد، ساماندهی مسیل ها و رودخانه ها با توجه به نزدیک شدن فصل گرما و آب شدن برفهای ارتفاعات استان، ایجاد پدافند غیر عامل در فرودگاه اراک و موارد دیگر، اعتباراتی به استانم مرکزی خواهد داد.