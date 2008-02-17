تکرار اتهامات آمریکا علیه ایران در آستانه سفر احمدی نژاد به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار "ویلیام فالون" شب گذشته در گفتگو با پایگاه خبری بلومبرگ، ادعا کرد:" ما می دانیم که آنها کمکهای مرگباری را در اختیار این عناصر تبهکار شبه نظامی افراطی قرار داده و به آنها آموزش داده اند."

قرار است "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران در دوم مارس ( 12 اسفندماه) به عراق سفر کند که این اولین سفر یک رئیس جمهور ایران از زمان انقلاب سال 1979 است.

ژنرال آمریکایی افزود:" اگر نتیجه این دیدار گفتگویی باشد که ممکن است این نوع رفتار ایران را متوقف کند، من کاملا با آن موافق خواهم بود،اما این چیزی است که باید دید. مسلما نقش آنها تاکنون سودمند نبوده است."

از سوی دیگر، علی الدباغ سخنگوی دولت منتخب عراق اخیرا اعلام کرد : سفر رسمی محمود احمدی نژاد به بغداد دو روزه بوده و دوم مارس(12 اسفند) انجام می شود که در نوع خود اولین سفر در تاریخ معاصر دو کشور همسایه به شمار می رود.

دباغ گفت : رئیس جمهوری ایران را دراین سفر، شماری از وزیران کابینه همراهی خواهند کرد؛ احمدی نژاد در این سفر با جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار خواهد کرد.

این سفر در حالی انجام می شود که آمریکا همچنان به اتهامات بی اساس خود علیه ایران مبنی بر حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای مخالف اشغالگری در عراق ادامه می دهد.

ایران و عراق از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1879(1357) روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند، اما از سال 2003 که رژیم دیکتاتوری صدام پس از چندین دهه ظلم و ستم بر ملت عراق و به راه انداختن جنگ تحمیلی هشت ساله بر ضد ایران، سرنگون شد؛ روابط دیپلماتیک دو همسایه ازسرگرفته شد.