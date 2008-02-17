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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۴

138 بی خانمان در شیراز ساماندهی شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز از جمع آوری و ساماندهی 138 بی خانمان و کودک خیابانی از سطح این شهر طی دی ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجید عباسی، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افراد جمع آوری شده از سطح شهر شامل 123 مرد و 15 زن هستند و همگی آنان مشمول مصوبه شورای عالی اداری کشور می شوند.

وی یادآور شد: از این تعداد 14 نفر به نیروی انتظامی، 10 نفر به شهرستان محل سکونت و سه نفر نیز به خانواده های خود ارجاع داده شدند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز ادامه داد: به غیر از این تعداد، 48 نفر به سازمانهای ذیربط ارجاع و از 90 نفر نیز تعهدات لازم اخذ شد.

به گفته این مسئول از کل این 138 نفر حدود 76 نفر کارتن خواب بوده اند.

کد مطلب 640012

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