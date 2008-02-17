۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۲

معاون ستاد دیه درگفتگو با مهر:

پرداخت وام بانک تجارت به زندانیان دیه آغاز شد

معاون ستاد دیه کشور از آغاز پرداخت وام قرض الحسنه توسط بانک تجارت به زندانیان دیه خبر داد.

محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر ، به بخشنامه صادره از سوی هیئت مدیره بانک تجارت که در راستای آغاز و تسریع در پرداخت وام به زندانیان دیه صادر شده است ، اشاره کرد و افزود: هیئت مدیره بانک تجارت بخشنامه ای به شعبات سراسر کشور ارسال کرده که بر اساس آن وام قرض الحسنه زندانیان دیه در اسرع وقت پرداخت شود.

معاون ستاد دیه کشور، اعتبار بانک تجارت برای اقدام در جهت پرداخت وام قرض الحسنه به زندانیان دیه را 20 میلیارد تومان عنوان کرد.

ساری در ارتباط با نحوه تقاضای زندانیان دیه برای دریافت وام قرض الحسنه گفت: زندانیان از طریق ارائه تقاضا به مددکاری زندان و یا از طریق ستاد دیه کشور می توانند نسبت به دریافت این وام اقدام کنند.

 

