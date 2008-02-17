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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۱

/ هفته بیست و سوم سری آ /

پیروزی یوونتوس با درخشش دل پیه رو / نسیم قهرمانی به اینتر وزید

پیروزی یوونتوس با درخشش دل پیه رو / نسیم قهرمانی به اینتر وزید

تیم فوتبال یوونتوس شب گذشته با درخشش کاپیتان الساندرو دل پیه رو، رم را در المپیک شهر تورین شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس دیشب در چارچوب هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا موفق شد با تک گل دل پیه رو در دقیقه 45 مقابل میهمان خود رم به برتری برسد. کاپیتان یوونتوس گل تماشایی خود را از فاصله دور و از روی یک ضربه کاشته به ثمر رساند.

شادی دل پیه رو پس از گلزنی مقابل رم

در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته تیم اینتر با دو گل مقابل میهمان خود لیورنو به برتری رسید تا بیش از پیش به قهرمانی رقابت های این فصل نزدیک شود. سوازو در دقایق 14 و 18 گلهای اینتر را به ثمر رساند.

میلان هم در همین چارچوب با نتیجه تساوی بدون گل در خانه پارما متوقف شد.

در ادامه این رقابت ها، امشب بازی های زیر برگزار می شود:
* فیورنتینا - کاتانیا
* جنوآ - سامپدوریا
* لاتزیو - آتالانتا
* ناپولی - امپولی
* پالرمو - کالیاری
* رجینا - اودینزه
* سیه نا - تورینو

جدول رده بندی:
1- اینتر 59 امتیاز(یک بازی بیشتر)
2- رم 48 امتیاز(یک بازی بیشتر)
3- یوونتوس 47 امتیاز(یک بازی بیشتر)
4- فیورنتینا 38 امتیاز
.......................
18- امپولی 19 امتیاز
19- رجینا 18 امتیاز
20- کالیاری 15 امتیاز

کد مطلب 640016

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