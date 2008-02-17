نیکجو در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلم بر مبنای فیلمنامه حمیدرضا پورعلیمحمد با مشارکت سیما استان‌ها و مرکز کهگیلویه و بویراحمد و شبکه دنا ساخته می‌شود و تصویربرداری آن تا اواسط اسفند طول می‌کشد. جمشید جهانزاده، رضا فیاضی، مارال اصغریان، مسعود شریف، مسعود کشاورز و تعدادی از بازیگران بومی در این فیلم بازی می‌کنند."

وی در ادامه افزود: "داستان "پل خورشید" درباره پل میان یونیت‌های تزریق گاز در شرکت نفتی گچساران است که چند مهندس جوان برای ترمیم پل عازم آنجا می‌شوند. لوکیشن‌های این پروژه تلویزیونی در گچساران، تهران، اهواز و شیراز است و قرار است فیلم از یکی از شبکه‌های سراسری روی آنتن برود."

از عوامل "پل خورشید" می‌توان به تورج مجد مدیر تصویربرداری، علی صدیقی طراح گریم، علی مربی طراح صحنه و لباس، محسن شاهسوند مدیر تولید و جمشید آزموده صدابردار اشاره کرد. چندی پیش مجموعه تلویزیونی "ستاره‌های شرق" به کارگردانی نیکجو از شبکه تهران پخش شد.