مرتضی میرباقری درباره ساخت مجموعه الف ویژه "کاسه‌های سفالین" به خبرنگار مهر گفت: "خوشبختانه با یک جابجایی تهیه‌کننده پروژه فعالتر شد و در آخرین اطلاعاتی که از مدیر شبکه سه گرفتیم، این پروژه به تهیه‌کنندگی محمد مسعود وارد مرحله پیش‌تولید شده است. فیلمنامه را علیرضا طالب‌زاده نوشته و گروه مرحله اول قسط را هم دریافت کرده است."

معاون سیما درباره ضعیف بودن عنصر نظارت در صدا و سیما و حذف بخش‌هایی از مجموعه‌ تاریخی "روزگار قریب" در مرحله پخش با وجود صرف هزینه فراوان برای تولید اظهار داشت: "عنصر نظارت در صدا و سیما هنگام تولید، بعد از تولید و هنگام پخش ضعیف نیست، بلکه تقویت شده است. تعامل با عوامل سازنده نیز بیشتر شده و یکی از عوامل موفقیت در ساخت مجموعه‌هاست."

وی ادامه داد: "هر یک از مراحل نظارت متفاوت است. حال ممکن است مجموعه‌ای آماده پخش شود و نظارت هم جز به جز انجام شده باشد، ولی بعد کارگردان و سایر عوامل احساس کنند بهتر است اصلاحاتی انجام شود. درباره "روزگار قریب" این مسائل میان مدیر سیما فیلم و گروه سازنده بود. ممکن نیست صحنه‌ای هنگام پخش به ویژه در مجموعه‌های الف ویژه بدون مذاکره قبلی حذف شود. مدیران و سازندگان مذاکره می‌کنند و بعد اصلاحات لازم اجرا می‌شود."

میرباقری خاطرنشان ساخت: "در حال حاضر تعامل با عواملی چون کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده افزایش یافته و اصلاحات بسیار کم پیش می‌آید. تولید مجموعه "روزگار قریب" هم برای پنج سال قبل بود، مسلماً به دلیل طولانی شدن ممکن است اصلاحاتی انجام شود که آن هم بعد از مذاکره با عوامل خواهد بود."