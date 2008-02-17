به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ ترکیه، معمار سینان بزرگترین معمار عثمانی از این مسجد به عنوان یکی از شاهکارهای خود یاد کرده و اکنون قرار است فرسودگیها و استهلاکهای این مسجد 450 ساله برطرف شود .

احمد تانیلوک مدیر منطقه ای بنیاد استانبول در این مورد اظهار داشت: طی گذر زمان برخی قسمتهای گنبد آن تغییر کرده و این تغییرات ناشی از فرسودگی به برخی بخشهای سنگی مناره های آن نیز سرایت کرده است. دستگاههای تهویه هوا و هشدار دهنده ها از روی کار نصب شده و کارهای مربوط به تأسیسات برقی آن دچار اشکالاتی است و پنجره ها باید تعویض شوند تمام این امور تاکنون مورد توجه قرار گرفته اما انجام آنها بادقت و از روی دانش کافی نبوده به همین علت هنوز هم این بنا نیاز به ترمیم اساسی دارد.

انتظار می رود کارهای نوسازی مسجد سلیمانیه تاپایان سال 2008 به اتمام رسد.

علت اهمیت مسجد سلیمانیه این است که درمیان بسیاری از مساجد تاریخی این مسجد بزرگترین مسجد به شمار می رود که کارهای ساخت آن در سال 1550 تحت نظارت معمار سینان که مسئولیت خود را از سلطان سلیمان پادشاه عثمانی کسب کرده بود آغاز و ساخت مسجد و ساختمانهای اطراف آن هفت سال به طول انجامید.