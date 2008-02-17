سومین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال برگزاری موفقیت آمیز دو دوره قبلی مسابقات روبوکاپ آزاد ایران و کیفیت برگزاری مسابقات در سالهای گذشته، مجوز برگزاری سومین دوره مسابقات 2008 برای این واحد دانشگاهی صادر شد.

با حضور بیش از 480 تیم در سومین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران 2008، این دوره از مسابقات از رشد 30 درصدی تیمهای شرکت کننده برخوردار خواهد بود.

این دوره از مسابقات در 15 لیگ برگزار می شود و با توجه به پایین بودن سطح علمی لیگ روباتهای تغییر مسیر، این لیگ از سومین دوره مسابقات روبوکاپ حذف شده و علاوه بر آن مطابق قوانین فدراسیون روبوکاپ، سایز و اندازه فوتبالیستهای متوسط تغییر یافته است.

امسال با هماهنگی و حمایتهای استانداری قزوین، علاوه بر اسکان شرکت کنندگان، سومین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 2008 در واحد قزوین برگزار می شود.