برای تکمیل مجتمع فرهنگی هنری رضوانشهر پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز است

فرماندار رضوانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل نبود اعتبارات کافی عملیات اجرایی این مجتمع که از سال 1381 شروع شده بود متوقف شد که با تامین اعتبار از سال گذشته ساخت مجدد آن آغاز شده است.
وی افزود: تاکنون سه میلیارد ریال برای ساخت این مجتمع هزینه شده و امسال نیز سه میلیارد و 700 میلیون ریال برای ادامه ساخت آن پیش بینی شده است.
آقاجانی با بیان اینکه تاکنون 56 درصد این میزان اعتبار اختصاص یافته است، بیان داشت: ساخت این مجتمع با گذشت پنج سال، 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مجتمع فرهنگی هنری شهرستان رضوانشهر دو هزار و 500 متر مربع زیربنا دارد.
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