برای تکمیل مجتمع فرهنگی هنری رضوانشهر پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز است

فرماندار رضوانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل نبود اعتبارات کافی عملیات اجرایی این مجتمع که از سال 1381 شروع شده بود متوقف شد که با تامین اعتبار از سال گذشته ساخت مجدد آن آغاز شده است .

وی افزود: تاکنون سه میلیارد ریال برای ساخت این مجتمع هزینه شده و امسال نیز سه میلیارد و 700 میلیون ریال برای ادامه ساخت آن پیش بینی شده است .

آقاجانی با بیان اینکه تاکنون 56 درصد این میزان اعتبار اختصاص یافته است، بیان داشت: ساخت این مجتمع با گذشت پنج سال، 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

مجتمع فرهنگی هنری شهرستان رضوانشهر دو هزار و 500 متر مربع زیربنا دارد.