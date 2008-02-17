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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۲

از فردا و در تهران؛

همایش مواد پر انرژی، پیرو تکنیک و پیشرانه برگزار می‌شود

همایش ملی مواد پر انرژی، بیوتکنیک و پیشرانه به منظور گسترش مطالعه و پژوهش در این زمینه، معرفی مزایا و کاربردهای صلح آمیز، برانگیختن غرور ملی و تشویق دانشجویان و پژوهشگران از فردا در تهران آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بیات، دبیر این همایش سراسری سه روزه، گفت: از بین 274 مقاله دریافت شده از دانشگاه های سراسر کشور 130 مقاله پذیرفته شده است که در کتابچه مجموعه مقالات همایش ارائه می گردند.

وی همچنین با شمردن کاربردهای این فناوری از جمله راهسازی، معدن کاری، حفاری چاه های نفت، شکل دهی و جوشکاری انفجاری و متالوژی پودر، تحقیق، توسعه، کنترل کیفیت، استاندارد سازی، فناوری های نوین، سلامت، سلامت و روش های پاکسازی را از محورهای این همایش سه روزه عنوان کرد.

در راستای تحقق اهداف این همایش، نمایشگاه کتب علمی الکترونیکی، دستاوردهای تحقیقاتی صنایع و مراکز تحقیقاتی دفاعی و بومی سازی مواد غیرفلزی در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد.

کد مطلب 640028

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