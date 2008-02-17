علامه فضل الله در گفتگو با مهر : امام خمینی(ره) امانت سنگینی برای ما به جا گذاشتند

علامه محمد حسین فضل الله در مصاحبه اختصاصی با گروه بین الملل خبرگزاری "مهر" که به مناسبت بیست و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران انجام شد؛ درباره تاثیرات انقلاب اسلامی بر مسلمانان جهان به ویژه اهل تسنن و شیعیان جهان گفت : انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی ( قدس سره)، زلزله ای سیاسی را در منطقه و جهان ایجاد کرد.

علامه فضل الله که یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان نیز به شمار می رود، تصریح کرد : اولین طرفی هم که انعکاسها و تاثیرات این انقلاب را درک کرد، سران رژیم غاصب صهیونیستی بودند. مناخیم بیگن نخست وزیر رژیم صهیونیستی ( درآن زمان) اعلام کرد: عصر تاریکی برای اسرائیل آغاز شد درعین حال شیمون پرز وزیر امورخارجه وقت این رژیم نیز درباره انقلاب اسلامی ایران اینگونه اظهار نظر کرد: آنچه در ایران به وقوع پیوست زلزله ای بود که به زودی ضربه هایش به ما می رسد.

این عالم برجسته لبنانی درادامه افزود: انقلاب مبارک اسلامی همچنین زلزله ای در سطح تمدنی و فکری به وجود آورد و تحول فکری یکی از پایه های اصلی این انقلاب است.دراین راستا، طبیعی است متفکران و تحصیلکرده های جهان عرب و اسلام از این حادثه تاثیر بپذیرند و درسطوح مختلف این انقلاب بریکدیگر تاثیر بگذارند.

علامه فضل الله افزود: اما در بعد اسلامی ، اندیشمندان مسلمان احساس کردند که پیروزی انقلاب،در واقع پیروزی اسلام بود به ویژه در زمینه حکومت و زمینه و فرصتی را برای بیان حقیقت ملی در کشورهای عربی و اسلامی ایجاد کرد،زیرا این انقلاب در اعماق خود به اسلام ایمان داشت و تاکید آن براین موضوع بود که دین به دلیل مقابله با قدرت امپریالسیم در منطقه، تحجر و کهنه پرستی و بازدارنده نیست، بلکه محرک اصلی انقلاب است. جدای اینکه این حادثه نقش برجسته ای را که علمای دینی در محقق شدن اهداف بزرگ انسانی دخالت داشتند، نشان می دهد.

این عالم برجسته لبنان درادامه گفتگو با مهر تاکید کرد: درحقیقت این انقلاب، انعکاسهای مثبتی برای ایجاد تغییر و تحولات بزرگ و بی نظیری در سطح مردمی به وجود آورد که از جمله آن بازگشت چشمگیر به اسلام از زوایای دینی، هویتی و فرهنگی و عملی است. به گونه ای که به متفکران اسلامی اجازه فعالیت و تاثیرگذاری بر صحنه های گسترده مردمی و فرهنگی را می دهد.

وی اظهار داشت : تا پیش از انقلاب، دانشمندان و متفکران مسلمان به سختی شرایطی برای کار خود ایجاد می کردند، اما بعد از انقلاب، این مردم بودند که برای شناخت دین و تحمل مسئولیتهای آن به سوی دانشمندان و متفکران مسلمان می رفتند تا پرسشهای خود را مطرح کنند به گونه ای که جهان اسلام شاهد تحولی بود که ازآن به بیداری و انقلاب یاد می شود و همچنان از زمان انقلاب، جهان اسلام شاهد تاثیرپذیری ها و تاثیرگذاری های سیاسی ، فرهنگی و تمدنی درهمه نقاط جهان است. به گونه ای که در معادلات بین المللی جایگاه برجسته ای دارد.

وی افزود : اما دیگر متفکران که معتقد به ایدئولوژی های غیر اسلامی هستند بعضی از آنان به آغوش اسلام بازگشتند آن هم بعد از آنکه انقلاب اسلامی، اسلام را به جلو سوق داد و ادبیات متفکران مسلمان بعد از محاصره طولانی مدت نیز به صحنه فرهنگی و اطلاع رسانی و به بازنگری های ریشه ای بازگشت. اما بعضی دیگر از این متفکران به ایدئولوژی خود متعهد و پایبند ماندند ولی بعد ازآنکه تغییرات و اصلاحات فکری برآن صورت گرفت و بر این تفکرات رنگ اسلامی افزوده شد به گونه ای که به بیانگر نوعی از آشتی با اسلام و مسلمانان بود.

درعین حال بعضی از این دسته اخیر بر موضع منفی و خصمانه خود تاکید و اصرار داشتند هرچند که مواضع آن تازگی داشت، اما درک و فهمی را از اسلام ارائه کرد که اسلام می تواند از طریق آن با خود این (ایدئولوژی) مبارزه کند.

علامه فضل الله اظهار داشت : به طور کلی این انقلاب مبارک، دین خدا را به قلب تحولات جهانی کشاند که پیش از آن، در گوشه های مساجد و حوزه ها قرار داشت و آن را دینی عقب مانده، بی ثبات و متحجر می خواندند.

این عالم برجسته لبنان درپاسخ به این پرسش مهر که به نظر شما چگونه می توانیم فکر و دیدگاه امام خمینی رحمه الله علیه را به نسل جدید منتقل کنیم، گفت : اندیشه امام خمینی(ره) که در برگیرنده دیدگاه فراگیری از اسلام بود همه جوانب معنوی، فرهنگی ، سیاسی و جهادی را در برمی گیرد. اندیشه امام خمینی(ره) شروع به نمود پیدا کردن در حقیقت ثابت و محکم انسانی اسلامی کرده است. اما من براین باورم این انقلابی که امام بزرگوار و مفکر اسلامی آغاز کرد، ابعاد انسانی و تمدنی را با خود به همراه دارد و هدف آن بازنگری در ساختار جهان براساس ارزشهای عدالت ، آزادی و برادری براساس پایه ایمان به خدا و تعهد به اسلام است.

وی با اشاره به تلاشها و توطئه های مختلف دشمنان اسلام برای خدشه دار کردن وجهه انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت : این انقلاب درحال حاضر درمعرض تلاشهای فراوان برای خدشه دار کردن آن قرار داد که هدف از آن جلوگیری و ممانعت از رشد انقلاب و محدود کردن تاثیرات آن به ویژه در نسلهای جدید است.

علامه محمد حسین فضل الله درادامه افزود : اگر این موضوع قابل فهم بود که ماشین رسانه ای و فرهنگی غرب برای مخدوش کردن چهره اسلام با هدف جلوگیری از اینکه جایگاه طبیعی و موثر خود را در معادلات بین المللی بازنیابد تا نتواند سیطره غرب را بر مستضعفان جهان از بین ببرد، پس این موضوع که اسلام از یک سخنرانی اسلامی که در ظاهر و باطن آن با اندیشه ها و سخنرانی های امام خمینی(ره) اختلاف دارد،به گونه ای که اصالت فکری امام و رای و اهداف متعالی وی را نداشته باشد، غیرقابل فهم است وحال باید کمال دقت وهوشیاری را درباره این گونه سخنرانی های جاهلانه که در مراحل رشد و تکوین خود از خط انقلاب به دور است، به خرج دهیم.



علامه فضل الله خاطرنشان کرد: این انقلاب در راه و فداکاری های خود که برگرفته شده از اسلام و تشیع است، نوری را بر تاریکی های جهان مستضعفین روشن می کند تا طرفداران این سخنرانی ها و اندیشه ها از این استفاده کنند.

وی افزود : تلاشهای زیادی در بیشتر تریبونهای اطلاع رسانی به ویژه ماهواره ها برای مخدوش کردن فرهنگ تشیع و اسلام ناب محمدی و ترسیم فضای ناامید کننده و دور کردن جوانان از اسلام واقعی و کشاندن آنها به سوی لهو و بی بند و باری و بی توجهی به مسئولیتهای الهی انجام می شود.



این عالم برجسته لبنان درادامه پاسخ به این پرسش اظهار داشت : امام خمینی(ره) اسلامی را ارائه کرد که به همه چالشهای عصر معاصر و همه اهداف نس های جدید پاسخ می دهد به گونه ای که در فطرت جوانان و صفای وجودیشان آرزوی انقلاب برای اسلام و برعهده گرفتن مسئولیتهای حمایت از اسلام را می بیند، به این ترتیب دانشمندان، متفکران و تحصیلکرده ها تلاش می کنند تا با افکار جوانان و اهداف فرهنگی، اجتماعی و انسانی آنان زندگی کنند و طریقه فکر کردنشان را و مسائلی که آنان را به خود مشغول کرده است، درک کنند.

وی درادامه تصریح کرد : بنابراین به سئوالات آنان (جوانان) پاسخ می دهیم و مسائل مربوط به آنان را برعهده می گیریم و حضورشان را تقویت می کنیم و درعین حال از همه مراکز فرهنگی و همایشهای اجتماعی و تریبونهای اطلاع رسانی برای آغوش گرفتن جوانان و تلاش برای ورودشان به طرح اسلام بزرگ استفاده می کنیم به این ترتیب برای انتقادی که جوانان به ما دارند، سعه صدر پیدا می کنیم.

علامه محمد حسین فضل الله خاطرنشان کرد: امام(ره) درعین حال همه جوانان و همه گروه های اجتماعی را به انتقاد کردن تشویق کرد، زیرا همه اهداف جوانان بزرگ است و با این اهداف می توان روند حرکت را درست و تاثیرپذیری های متقابل را عمیق و توانمندی های جوانی را فعال کرد. چرا که اسلام بدون جوانان، علامت خطری برای آینده و سرنوشت است.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی براینکه به نظر شما اسلام چه تاثیری بر بیداری و هوشیاری ملتهای جهان گذاشت؟ گفت : صحبت کردن درباره تاثیرگذاری انقلاب اسلامی مبارک در بیداری وهوشیاری ملتها نیازی به بحث عمیق ندارد،زیرا قرائن و علامت این بیداری همه جا نمایان است.

علامه فضل الله افزود : جهان استکبار از انقلاب و تاثیرگذاری ها و انعکاسات آن نگران است. زیرا کمتر موضع سیاسی مخالف یا موافق جمهوری اسلامی ایران را می یابیم که اسلام در آن اثری نداشته باشد و کمتر متن فکری را می خوانیم که از اسلام بی نصیب مانده باشد و کمتر شاهد مبارزات با طاغوتها هستیم که انقلاب اسلامی درآن دستی نداشته باشد.

وی درادامه با اشاره به این موضوع که دراینجا مجالی برای بیان نمونه های بزرگ و زنده و پویا از این حقیقت(تاثیرگذاری های انقلاب) وجود ندارد، تصریح کرد : جهان کنونی ما از زمان آغاز جمهوری اسلامی وارد مرحله سیاسی و تمدنی شده است که با همه مراحل گذشته تاریخی تفاوت ریشه ای دارد.

علامه فضل الله تاکید کرد : برای حفظ بیداری و استقامت آن، راه های زیادی وجود دارد که مهمترین آن،تلاش مستمر برای قرار دادن این بیداری و هوشیاری در مسیر درست برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن آن است. همانگونه که برای این منظور تلاشهای گسترده ای از سوی قدرتهای استکباری و سازمانهای مرتبط به ویژه برای ایجاد درگیری ها و اختلافات مذهبی صورت می گیرد.

علامه محمد حسین فضل الله درپایان مصاحبه با مهر تاکید کرد : امانتی که امام خمینی رحمه الله علیه برای ما به جای گذاشته، بسیار سنگین است و ما باید با تمسک به خط یکپارچه اسلامی برای حمایت از بیداری (اسلامی) و با تمسک جستن به محتوای آن که همان مقاومت در برابر اشغالگری بیگانگان و سلطه گری آنان است و با چنگ زدن به عمق روحی آن، شایسته برعهده گرفتن این امانت باشیم.