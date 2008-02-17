به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی که در مراسم تشییع پیکر آیت الله محمدرضا توسلی در حسینیه جماران سخن می گفت، اظهار داشت: برای من آسان نیست که در چنین شرایطی صحبت کنم. آیت الله توسلی مرد بزرگی بود که 50 سال است که با امام در همه شرایط همکاری کرد.

وی افزود: بنده آیت الله توسلی را شخصیتی معتدل، عالم، مجاهد، هوشیار و آگاه می دانم که خوشبختانه خداوند نصیب ایشان کرد تا در کنار امام باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: حسینیه جماران واقعیت وجودی آیت الله توسلی را خوب به یاد دارد. تا این حسینیه وجود دارد فکر نمی کنم آیت الله توسلی فراموش شود. ایشان سالها فتاوای امام را عالمانه با بیان خوب منتقل می کردند.

وی افزود: برای من لحظه آخر یک لحظه تاریخی است و شما نمی دانید در این لحظه بر من چه گذشت.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی که خواستیم کار خود را آغاز کنیم، آیت الله توسلی اجازه خواست چند کلمه ای صحبت کند. ایشان فردی آرام، اما با احساس است و نکات مهمی را بیان داشت و همان چیزهایی را بر زبان جاری ساخت که در وجودش بود.

رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: آیت الله توسلی مطالبی بیان کرد که قابل پخش است و این سخنان نیز ضبط و پیاده شده است و در اختیار عموم نیز قرار می گیرد.

هاشمی رفسنجانی افزود: آیت الله توسلی زمانی که به نقطه حساسی از سخنان خود رسید، قلبش تحمل نکرد و منظره سخت برای من آن لحظه بود که در حالی که چشم در چشم ایشان دوخته بودم، یک دفعه مشاهده کردم که سر ایشان کج شد و از صندلی به زمین افتادند ، سپس دکتر ولایتی بالای سر ایشان حاضر شد و پس از تنفس مصنوعی، آیت الله توسلی بیمارستان منتقل و در آن جا درگذشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان درگذشت آیت الله توسلی را به خانواده، دوستان و اعضا ی مجمع تشخیص، امت اسلامی و روحانیت بزرگوار تسلیت گفت.