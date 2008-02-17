12 شرکت ساختگی "سیا" برای نفوذ در سازمانهای اسلامی پس از حملات 11 سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، مقامهای کنونی و سابق این سازمان اطلاعاتی آمریکا گفتند که سیا هم اکنون همه آنها به جز دو شرکت را بسته است، زیرا به این نتیجه رسید که طراحی آن دارای نقص بوده است.

بر پایه این گزارش، این شرکتها بخشی از یک طرح بلندپروازانه برای افزایش شمار افسران سیا بود که به کشورهای خارجی تحت " پوشش غیررسمی" فرستاده می شدند تا پتانسیل این سازمان را برای نفوذ در شبکه های اسلامی افزایش دهند.

به نوشته این روزنامه، این افراد به عنوان کارمندان بانکهای سرمایه داری منصوب می شدند که با شرکتها یا دیگر موسسات ساختگی که دارای هیچ رابطه ظاهری با دولت آمریکا نبودند، رایزنی می کردند، اما این برنامه به عامل بحث و منازعه در این سازمان تبدیل شد.

این شرکتها در فاصله دوری از مکانهای اسلامی در اروپا و دیگر اهداف خود قرار داشتند و حوزه و وسعت آنها نگرانیهایی را ایجاد کرد مبنی بر اینکه یک اشتباه، پوشش بسیاری از عوامل سیا را کنار بزند.

به نوشته لس آنجلس تایمز، از آنجایی که افراد تاجر معمولا در تماس با عوامل القاعده نیستند، این عملیات کارساز نیفتاد.