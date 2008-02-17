شکست رئال مادرید در شب پیروزی بارسلونا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در هفته بیست و چهارم رقابت های لالیگا با نتیجه 2 بر یک مقابل رئال بتیس شکست خورد. صدرنشین رقابت ها ابتدا در دقیقه 6 توسط درنته از میزبان خود پیش افتاد اما لوییز ادواردو(32) و هوگو پاوون(36) گل های تیم میزبان را به ثمر رساندند تا چهارمین شکست فصل رئال مادرید رقم بخورد.
تیم فوتبال بارسلونا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک مقابل رئال زاراگوزا به برتری رسید. اولیویه را در دقیقه 53 برای میزبان گلزنی کرد و تیه ری آنری(34) و رونالدینیو(83- پنالتی) گل های بارسا را وارد دروازه تیم میزبان کردند.
سویا هم در همین چارچوب با نتیجه پرگل 4 بر 2 در خانه اسپانیول به برتری رسید. لوییز گارسیا و فران کورومیناس در دقایق 41 و 76 گل های اسپانیول را به ثمر رساندند و لوییز فابیانو(6)، فردریک کانوته(11)، کریستیان پولسن(74) و دیه گو کاپل(78) برای سویا گلزنی کردند.
در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:
* آلمریا - رئال مورسیا
* لوانته - اوساسونا
* رکرتیوو هوئلوا - دپورتیوو لاکرونا
* وایادولید - مایورکا
* ویارئال - راسینگ سانتاندر
* ختافه - والنسیا
* آتلتیکو مادرید - آتلتیک بیلبائو
جدول رده بندی:
1- رئال مادرید 56 امتیاز( یک بازی بیشتر)
2- بارسلونا 51 امتیاز( یک بازی بیشتر)
3- ویارئال 42 امتیاز
4- آتلتیکو مادرید 41 امتیاز
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18- دپورتیوو لاکرونا 24 امتیاز
19- مورسیا 23 امتیاز
20- لوانته 13 امتیاز
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