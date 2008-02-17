شکست رئال مادرید در شب پیروزی بارسلونا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در هفته بیست و چهارم رقابت های لالیگا با نتیجه 2 بر یک مقابل رئال بتیس شکست خورد. صدرنشین رقابت ها ابتدا در دقیقه 6 توسط درنته از میزبان خود پیش افتاد اما لوییز ادواردو(32) و هوگو پاوون(36) گل های تیم میزبان را به ثمر رساندند تا چهارمین شکست فصل رئال مادرید رقم بخورد.

تیم فوتبال بارسلونا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک مقابل رئال زاراگوزا به برتری رسید. اولیویه را در دقیقه 53 برای میزبان گلزنی کرد و تیه ری آنری(34) و رونالدینیو(83- پنالتی) گل های بارسا را وارد دروازه تیم میزبان کردند.

سویا هم در همین چارچوب با نتیجه پرگل 4 بر 2 در خانه اسپانیول به برتری رسید. لوییز گارسیا و فران کورومیناس در دقایق 41 و 76 گل های اسپانیول را به ثمر رساندند و لوییز فابیانو(6)، فردریک کانوته(11)، کریستیان پولسن(74) و دیه گو کاپل(78) برای سویا گلزنی کردند.

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* آلمریا - رئال مورسیا

* لوانته - اوساسونا

* رکرتیوو هوئلوا - دپورتیوو لاکرونا

* وایادولید - مایورکا

* ویارئال - راسینگ سانتاندر

* ختافه - والنسیا

* آتلتیکو مادرید - آتلتیک بیلبائو



جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 56 امتیاز( یک بازی بیشتر)

2- بارسلونا 51 امتیاز( یک بازی بیشتر)

3- ویارئال 42 امتیاز

4- آتلتیکو مادرید 41 امتیاز

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18- دپورتیوو لاکرونا 24 امتیاز

19- مورسیا 23 امتیاز

20- لوانته 13 امتیاز