خسارات ناشی از سرمای امسال در بخش کشاورزی کمتر از ضایعات در این بخش است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسین باقری، شامگاه شنبه در جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه استان مرکزی اظهار داشت: هر سال 30 درصد شامل 30 میلیون تن ضایعات در بخش کشاورزی داریم که پنج درصد آن ناشی از حوادث است که این میزان در سرمای شدید امسال به هفت درصد رسید.

وی با تاکید بر مدیریت خسارت در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بخشی از خسارات ناشی از سرما به تاسیسات کشاورزی همچون گلخانه ها ناشی از استاندارد نبودن آنها بود.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در برودت بالای امسال، اعضای ستاد حوادث غیرمترقبه کشور، ‪ 268‬هزار در راه ‌مانده را در ‪ 28‬استان کشور ساماندهی کردند.

باقری با اشاره به اینکه بر اثر این حوادث، هشت نفر در کشور جان خود را از دست دادند افزود: سالانه پنج هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه پرداخت می شود که این امر باید اصلاح شود.

وی تصریح کرد: کشوری که قرار است در سال 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود باید در بخش حوادث غیر مترقبه گامهای بلند تری بردارد و زیر ساختهای خود را برای پیشگیری و کاهش خسارت ارتقاء دهد.

باقری در ادامه هدف از سفر خود به استان مرکزی را بررسی وضعیت استان و تقدیر از تلاش مدیریت استان در فصل سرما و حوادث پیش بینی نشده، اعلام کرد.

در این جلسه، استاندار مرکزی نیز یادآور شد: استان مرکزی در طول فصل سرما با اسکان بیش از 22 هزار و 200 در راه مانده و ارائه خدمات غذایی و پوشاک،‪14 ‬ درصد از سهم خدمات کشور در این بخش را به خود اختصاص داد.

عبدالله سهرابی افزود: در حوادثی که بر اثر سرما و کولاک در استان رخ داد، هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده است.

معاون عمرانی استانداری مرکزی نیز در این جلسه عنوان کرد: این استان به نوعی در معرض حوادث سیل است و اعتبارات عمرانی پاسخگوی ساماندهی رودخانه‌ های این استان نیست.

هوشنگ بازوند ادامه داد: در بحث زلزله نیز این استان در وضعیت نسبی است و در اراک چند گسل نیمه فعال وجود دارد که باید به آن توجه شود همچنین با توجه به وجود رودخانه های فصلی احتمال سیل در استان باید پیشگیری شود.

وی گفت: استان مرکزی در زمینه زیر ساختهای پیشگیری با توجه به کشاورزی و صنعتی بودن استان نیازمند توجه جدی است.

در ادامه این جلسه فرمانداران شهرهای استان مرکزی به طرح مسائل و دیدگاههای خود در حوزه حوادث غیر مترقبه پرداختند.