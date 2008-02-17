ظرفیت جابجایی مسافر در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به 20 میلیون نفر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده، صبح امروز در جلسه بررسی طرح توسعه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد، اظهار داشت: در شرایط فعلی ما در حمل مسافر و بار مشکلاتی را در فرودگاه مشهد داریم که اقدامات اولیه برای حل این مشکل انجام شده اما لازم است افق مناسب برای حل کامل این موضوع را در نظر بگیریم.

وی افزود: پیش بینی ما در افق 30 ساله پذیرایی از حداقل 20 میلیون زائر است و از هم اکنون باید برنامه ریزی برای تقویت ناوگان هوایی استان انجام شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: هم اینک طرح توسعه اولیه فرودگاه مشهد که ظرفیت حمل مسافر را به هشت تا 10 میلیون نفر می رساند در حال انجام است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تامین سرمایه مورد نیاز، عملیات طرح توسعه فرودگاه مشهد برای رسیدن به ظرفیت سالانه حمل 20 میلیون مسافر تحقق یابد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: طرح مطالعات توسعه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد توسط یکی از مشاوران بین المللی و صاحب نام فرانسوی انجام شده است.

مهدی کتابچی ادامه داد: با توجه به جایگاه بین المللی شهر مشهد در تنظیم طرح توسعه فرودگاه، دقت خاصی به عمل آمده تا هم نیاز داخلی استان خراسان رضوی و هم تقاضای روز افزون زائران و مسافران در بحث حمل و نقل هوایی حل شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده جهت بهره برداری سریع از طرح توسعه فرودگاه مشهد، ادامه داد: پیش بینی ما در طرح توسعه ارائه شده جوابگویی به 20 میلیون مسافر در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد است و در همین رابطه طی چند روز آینده جلسات کارشناسی طراحی برنامه توسعه فرودگاه مشهد تشکیل می شود.

کتابچی در خصوص هزینه مورد نیاز طرح توسعه مورد نظر اظهار داشت: طبق پیش بینی های به عمل آمده، هزینه اجرای طرح تا افق 2030 بالغ بر 253 میلیون یورو است که بخش قابل توجهی از آن از طریق فاینانس و سرمایه گذاری خارجی تامین خواهد شد.

وی در رابطه با طرح توسعه اولیه فرودگاه مشهد اعلام کرد: خوشبختانه تاکنون گامهای نخست عملیات اجرایی طرح برداشته شده و طبق برنامه ریزی طی سال آینده ظرفیت جابجایی مسافر در این فرودگاه به پنج میلیون نفر خواهد رسید.

کتابچی با اشاره به تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار در سال جاری جهت آغاز طرح توسعه فرودگاه، بیان داشت: تاکنون هشت میلیارد تومان از این بودجه هزینه شده است.