آغاز توزیع کارت آزمون دستیاری پزشکی از 30 بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر،محل توزیع کارت داوطلبانی که حوزه آزمون خود را شهر تهران انتخاب کرده اند برای زنان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در تهران، بزرگراه شهید همت جنب برج میلاد تعیین شده است.

محل توزیع کارت داوطلبان مرد که حرف اول نام خانوادگی آنها از الف تا ض است، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه در تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس تعیین شده است و داوطلبانی که حرف اول نام خانوادگی آنها از ط تا ی است نیز می توانند برای دریافت کارت خود به اداره آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در تهران، بزرگراه شهید چمران، جنب بیمارستان طالقانی مراجعه کنند.

داوطلبانی که محل آزمون خود را یکی از دانشگاههای علوم پزشکی غیر از شهر تهران انتخاب کرده اند باید برای دریافت کارت آزمون خود به آدرس دانشگاه علوم پزشکی همان شهر مراجعه کنند.

نتایج اولیه آزمون (نمرات خام ) پس از سه هفته بصورت اینترنتی اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، سی و پنجمین آزمون دستیاری پزشکی بالینی در 31 دانشگاه علوم پزشکی کشور و با پذیرش در رشته های جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی (ارولوژی )، بیماریهای اعصاب (نورولوژی )، بیماریهای داخلی، بیماریهای عفونی و گرمسیری، بیماریهای قلب وعروق، بیماریهای کودکان، بیهوشی، پزشکی اجتماعی، پزشکی هسته ای، آسیب شناسی (پاتولوژی )، پوست، پزشکی فیزیکی وتوانبخشی، جراحی عمومی، جراحی مغزواعصاب، چشم پزشکی، پرتودرمانی (رادیوتراپی )، رادیولوژی، روانپزشکی، زنان و زایمان، گوش و گلو وبینی و جراحی سر و گردن، پزشکی قانونی، طب کار، طب اورژانس و پزشکی ورزشی برگزار می شود.