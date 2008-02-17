صادرات غیر نفتی به12 میلیارد و 463 میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رمضانی امروز در همایش سراسری دبیران و روسای هیئت مدیره اتاقهای تعاون سراسر کشور، گفت: اتاق تعاون به عنوان عالی ترین رکن در تشکیلات بخش تعاونی، وظیفه سازماندهی و حرکت منظم این بخش از طریق هم افزایی امکانات و منابع موجود را دارد.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی، اظهار داشت: بر اساس لایحه اصل 44 قانون اساسی، هم اکنون اتاق تعاون هم سطح اتاق بازرگانی و عضو بسیاری از شوراهای عالی و کمیسیونهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور است.

وی از تلاش اتاق تعاون با همکاری مرکز آموزش و پژوهش اتاق برای جمع آوری نظرات اتحادیه های تعاونی، اتاق های تعاون و اساتید دانشگاهی در تدوین سند توسعه بخش تعاون خبر داد و تصریح کرد: در راستای سیاستهای اصل 44، بخش تعاون برای رسیدن به سهم 25 درصدی باید سالانه 2 درصد رشد داشته باشد.

رمضانی اظهار امیدواری کرد که شرایط توسعه بخش تعاون در بودجه های سنواتی به شکل مطلوبی دیده شود. وی افزود: اتاقهای تعاون باید با تجمیع شرکتهای خرد و کوچک و تشکیل خوشه های مختلف بتوانند، توان خرید سهام شرکتهای قابل واگذاری را داشته باشد.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی از صادرات غیر نفتی 12 میلیارد و 463 میلیون دلاری در 10 ماه سال جاری خبر داد و گفت: این میزان صادرات بدون احتساب میعانات گازی است که در مقایسه با سال گذشته 13.8 درصد رشد داشته است.