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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۴۷

در 10 ماه سال جاری:

صادرات غیر نفتی به12 میلیارد و 463 میلیون دلار رسید

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی از صادرات غیر نفتی 12 میلیارد و 463 میلیون دلاری در 10 ماه سال جاری خبر داد و گفت: این میزان صادرات بدون احتساب میعانات گازی است که در مقایسه با سال گذشته 13.8 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رمضانی امروز در همایش سراسری دبیران و روسای هیئت مدیره اتاقهای تعاون سراسر کشور، گفت: اتاق تعاون به عنوان عالی ترین رکن در تشکیلات بخش تعاونی، وظیفه سازماندهی و حرکت منظم این بخش از طریق هم افزایی امکانات و منابع موجود را دارد.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی، اظهار داشت: بر اساس لایحه اصل 44 قانون اساسی، هم اکنون اتاق تعاون هم سطح اتاق بازرگانی و عضو بسیاری از شوراهای عالی و کمیسیونهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور است.

وی از تلاش اتاق تعاون با همکاری مرکز آموزش و پژوهش اتاق برای جمع آوری نظرات اتحادیه های تعاونی، اتاق های تعاون و اساتید دانشگاهی در تدوین سند توسعه بخش تعاون خبر داد و تصریح کرد: در راستای سیاستهای اصل 44، بخش تعاون برای رسیدن به سهم 25 درصدی باید سالانه 2 درصد رشد داشته باشد.

رمضانی اظهار امیدواری کرد که شرایط توسعه بخش تعاون در بودجه های سنواتی به شکل مطلوبی دیده شود. وی افزود: اتاقهای تعاون باید با تجمیع شرکتهای خرد و کوچک و تشکیل خوشه های مختلف بتوانند، توان خرید سهام شرکتهای قابل واگذاری را داشته باشد.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی از صادرات غیر نفتی 12 میلیارد و 463 میلیون دلاری در 10 ماه سال جاری خبر داد و گفت: این میزان صادرات بدون احتساب میعانات گازی است که در مقایسه با سال گذشته 13.8 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 640048

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