سهم بیمه ها از بودجه وزارت بهداشت 1400 میلیارد تومان است

دکتر عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بودجه جاری وزارت بهداشت در سال آینده 3400 میلیارد تومان بوده که 1400 میلیارد تومان آن به بیمه ها اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق مجلس 200 میلیارد تومان به بودجه جاری وزارت بهداشت افزوده است، گفت: 2400 میلیارد تومان از بودجه جاری، سهم بخش بهداشت و درمان است و 500 میلیارد تومان نیز برای بخش آموزش در نظر گرفته شده است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بودجه عمرانی وزارت بهداشت در سال آینده را 729 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 19 میلیارد تومان از این اعتبار برای تحقیقات، 106 میلیارد تومان برای آموزش و 610 میلیارد آن نیز برای بخش بهداشت و درمان پیش بینی شده است.