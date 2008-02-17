مرکز پژوهشی روانشناسی واحد علوم و تحقیقات افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید وحید عقیلی - رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گفت: مرکز پژوهشی بالینی روانشناسی یکی از دوره های فعال روانشناسی است که با تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی رشته روانشناسی در ساختمان واقع در میدان دانشگاه افتتاح خواهد شد.

وی گفت: این مرکز در عین حال که آموزشی است در آینده به بخش درمانی مجهزی تبدیل می شود که بیماران و مراجعان به این مرکز می توانند از سوی استادان دانشکده و گروه تحت درمان روحی روانی و مشاوره قرار گیرند.

دکتر عقیلی افزود: در این مرکز کمیته همایش برای برگزاری همایشهای علمی، کمیته سمعی بصری برای ارائه و نمایش فیلم و تحلیل و پرسش و پاسخ از سوی دانشجو نیز دایر می شود.