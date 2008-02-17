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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۴

انتقاد نخست وزیر قطر از یکجانبه گرایی آمریکا

انتقاد نخست وزیر قطر از یکجانبه گرایی آمریکا

نخست وزیر قطر شب گذشته در کنفرانس آمریکا و جهان اسلام در دوحه از سیاستهای یکجانبه و تکرویهای آمریکا در جهان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، شیخ حمد بن جاسم آل ثانی تصریح کرد: اگر تکروی در حکومت و قدرت در سطح داخلی غیر قابل قبول است پس بهتر و شایسته تر است که سیاستهای یکجانبه آمریکا درعرصه بین المللی که سیاستهای مکر و حیله و استفاده از خشونت نیز با آن همراه است؛ پایان یابد.

حمد بن جاسم افزود: وظیفه ما است که با طرفهای بین المللی بر اساس آنچه که شایسته آن است و بر اساس احترام تعامل کنیم تا قانون و نه سیاست زور و خشونت حاکمیت داشته باشد.

نخست وزیر قطر خاطرنشان کرد: قضیه فلسطین و درگیری در خاورمیانه بزرگترین چالش فرا روی روابط آمریکا و جهان اسلام است.

کنفرانس بررسی روابط آمریکا و جهان اسلام سه روزه خواهد بود و با هدف پر کردن شکاف میان آمریکا و جهان اسلام که در پی حملات 11 سپتامبر 2001 ایجاد شده است برگزار می شود.

"مادلین آلبرایت"وزیر امور خارجه اسبق آمریکا،"حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان، "زلمای خلیل زاد" سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد،"علی باباجان" وزیر امور خارجه ترکیه و"فرانسیس فوکویاما" پژوهشگر آمریکایی و صاحب نظریه پایان تاریخ از جمله شخصیتهای معروف در این کنفرانس به شمار می روند.

در این کنفرانس 261 نفر از 32 کشور جهان که 122 نفر آنها آمریکایی هستند؛ شرکت دارند.

کد مطلب 640057

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