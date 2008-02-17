اسرائیل با شهادت مغنیه باب ضربه به منافع خود را در همه جا باز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در بیانیه حزب موتلفه اسلامی همچنین آمده است: اقدام تروریستی سرویس های اطلاعاتی صهیونیست ، با پشتیبانی آمریکا و فرانسه نسبت به شهادت مجاهد نستوه مقاومت حزب الله " عماد مغنیه " حماقت پرهزینه دولت در حال فروپاشی اسرائیل به تلافی شکست مفتضحانه آن رژیم در جنگ 33 روزه از حزب الله بود.

رژیم جعلی اسرائیل که مدتها است با پشتیبانی و حمایت آمریکا و فرانسه و انگلیس و سکوت مجامع بین المللی و بی خاصیتی چون شورای امنیت سازمان ملل رسما اقدام به ترور شخصیتهای سیاسی و مردمی و مظلوم فلسطین و لبنان می نماید.

با این ترور درخارج از سرزمینهای اشغالی و لبنان، تهدیدی جدی برای همه کشورهای اسلامی منطقه شده است. لذا حزب الله و همه رزمندگان و مدافعان حقوق ملت فلسطین و لبنان، باید با انتقام خون عماد مغنیه از عوامل رژیم اشغالگر قدس به آنها نشان دهند که فرزندان و شاگردان مغنیه برای نابودی رژیم غاصب اسرائیل زنده اند و صهیونیسم را از این اقدام پشیمان خواهند کرد.