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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۰۳

حزب موتلفه اسلامی:

اسرائیل با شهادت مغنیه باب ضربه به منافع خود را در همه جا باز کرد

حزب موتلفه اسلامی در بیانیه ای ضمن محکومیت ترور مغنیه، تاکید کرد که اسرائیل با به شهادت رساندن عماد مغنیه، راه ضربه زدن به منافع خود را در همه کشورهای جهان باز کرد و جبهه جنگ مسلمانان با صهیونیستم را به خارج از مرزهای فلسطین و لبنان کشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در بیانیه حزب موتلفه اسلامی همچنین آمده است: اقدام تروریستی سرویس های اطلاعاتی صهیونیست ، با پشتیبانی آمریکا و فرانسه نسبت به شهادت مجاهد نستوه مقاومت حزب الله " عماد مغنیه " حماقت پرهزینه دولت در حال فروپاشی اسرائیل به تلافی شکست مفتضحانه آن رژیم در جنگ 33 روزه از حزب الله بود.

رژیم جعلی اسرائیل که مدتها است با پشتیبانی و حمایت آمریکا و فرانسه و انگلیس و سکوت مجامع بین المللی و بی خاصیتی چون شورای امنیت سازمان ملل رسما اقدام به ترور شخصیتهای سیاسی و مردمی و مظلوم فلسطین و لبنان می نماید.

با این ترور درخارج از سرزمینهای اشغالی و لبنان، تهدیدی  جدی برای همه کشورهای اسلامی منطقه شده است. لذا حزب الله و همه رزمندگان و مدافعان حقوق ملت فلسطین و لبنان، باید با انتقام خون عماد مغنیه از عوامل رژیم اشغالگر قدس به آنها نشان دهند که فرزندان و شاگردان مغنیه برای نابودی رژیم غاصب اسرائیل زنده اند و صهیونیسم را از این اقدام پشیمان خواهند کرد.

 

کد مطلب 640067

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