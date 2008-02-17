بهینه سازی محاسبات ریاضی بار حرارتی در ماهواره ها به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران این طرح، با اشاره به حرارت بسیار بالا و همچنین تغییرات شیمیایی که در سطح پرتابه های با سرعت ابرصوت در هنگام حرکت به سمت زمین رخ می دهد گفتند: برای پیشگیری از انهدام فضاپیماها محاسبات پیچیده ای برای بررسی میزان و چگونگی توزیع دما از یک طرف و ساخت عایقهای مناسب از طرف دیگر انجام می شود.

مجریان طرح افزودند: در این طرح ما با استفاده از ایده ای جدید موفق شدیم، در درجه اول سرعت محاسبات را در توزیع بار حرارتی تا 75 درصد افزایش داده و از طرف دیگر با محاسبه حرارت پشت به باد ماهواره ها که پیش از این از دقت زیادی برخوردار نبود، موجب استفاده بهینه از عایق های بسیار پر هزینه در آنها شویم.

به گزارش مهر، این مدل ریاضی و محاسبات در داده های موجود برای فضاپیمای شاتل آزمایش و درستی آن تأیید شده است.

ماهواره ها به علت سرعت ابرصوت خود در هنگام ورود به جو زمین با حرارت بسیار زیادی روبرو می شوند که فقدان عایق موجب انهدام آن می شود.

این پژوهش در دو رساله دکتری هوافضا توسط سحر نوری و سجاد قاسملو در دانشگاه صنعتی امیر کبیر انجام شده است.