به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه فرهنگی مولف اعلام کرد تصویربرداری این پروژه طی ٣٥ جلسه در تهران، شهر ری و کویر اطراف شهرستان نائین و انارک به پایان رسید و تدوین آن را بهرام دهقانی به زودی آغاز میکند.
پژمان بازغی در نمایی از فیلم تلویزیونی "زینب"
"زینب" درباره یک دانشجو دکترای ادیان و عرفان است که همزمان با نگارش پایاننامه به دلیل بیماری در آستانه مرگ است. او به اصرار دوستش در بیمارستان بستری میشود، ولی تصمیم میگیرد از بیمارستان بگریزد و مسیری تازه برای درمان بیماری برمیگزیند.
در این فیلم تلویزیونی روناک یونسی، پژمان بازغی، کیکاووس یاکیده، هستی معمایی، پریسا شاهنده، فریبا جدیکار، احمد حامد حامد، ابوالفضل شاهکرم، عفت رسولینژاد، زهره داودی، اردشیر خدایی، علیرضا نیلفروشان و بهاره طاهری بازی کردهاند.
عوامل این پروژه عبارتند از احمد حامد مجری طرح، محسن گودرزی و سعید پوراسماعیلی مدیران تصویربرداری، مهرداد میرکیانی طراح گریم، فرزام منطقی صدابردار، دهقان محمدی طراح صحنه، پریسا شاهنده طراح لباس، احد صادقی برنامهریز و سعید زینالعابدینی دستیار کارگردان. "زینب" در موسسه فرهنگی مولف به سفارش گروه خانواده شبکه یک تولید میشود.
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