تیم نفت تهران در جام "مدوید" حضور می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام الکساندر مدوید طی روزهای 17 تا 19 اسفند ماه سالجاری در شهر مینسک کشور بلاروس برگزار خواهد شد که تیم نفت تهران به پاس قهرمانی در لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور به نمایندگی از کشورمان در این جام حضور می یابد.

بر اساس این گزارش، نفرات اعزامی تیم منتخب باشگاه نفت تهران برای حضور در این جام به شرح زیر می باشند:

55 کیلو: یاسر خالپور

60 کیلو: مراد محمدی

66 کیلو: مهدی تقوی

74 کیلو: مجید محمدی

84 کیلو: رضا یزدانی

96 کیلو: سعید امیری

120 کیلو: امید گل محمد زاده

مربیان: غلامرضا محمدی و یعقوب نجفی جویباری

داور: ایوب شریف زاده

سرپرست: محمدتقی فکری