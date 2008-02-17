70 درصد افراد بالای 20 سال ایرانی اضافه وزن دارند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر فریدون عزیزی با اعلام این خبر افزود: بیش از درمان چاقی می بایست ، به فکر تمهیداتی در جهت پیشگیری هر چه سریعتر بروز چاقی به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی باشیم.

وی ادامه داد: این پژوهش درتهران و چند شهر دیگر کشور از جمله اصفهان ، زنجان ، یزد و بسیاری از شهرهای دیگر که در طرح کشوری بیماری های غیر واگیر شرکت کرده اند، صورت گرفته است.

عزیزی با اشاره به این که بر اساس همین پژوهش نیمی از روستاییان کشور به اضافه وزن و چاقی دچارند، تصریح کرد: در حال حاضر اضافه وزن و چاقی به معضل بهداشتی ، درمانی تبدیل شده که به غیر از بزرگسالان، کودکان و نوجوانان نیز به آن گرفتارند و شیوع آن زنگ خطری برای سلامت جامعه به ویژه در زمینه ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی به شمار می رود.

به گفته رئیس اولین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم، 60 تا 70 درصد افراد بالای 20 سال ایرانی در کشور اضافه وزن دارند.

وی دریافت انرژی به میزان زیاد و کم تحرکی را به عنوان مهمترین عوامل ابتلا به چاقی بر شمرد و گفت: عوامل ژنتیکی نیز که متاثر از عوامل محیطی است، در چاقی دخیل هستند.

وی ادامه داد: اولین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران سعی دارد تا با گرد هم آوردن کلیه متخصصان و صاحبنظران رشته های مختلف و مرتبط با چاقی از قبیل متخصصان داخلی و فوق تخصص های آن به ویژه در زمینه غدد درون ریز و متابولیسم ، بیماری های کودکان و فوق تخصص های آن به ویژه متخصصان غدد درون ریز ، گوارش ، تغذیه ، روان شناسان و روان پزشکان، جراحان ، متخصصان فعالیت بدنی ، علوم آزمایشگاهی و علوم پایه مانند ژنتیک، فیزیولوژی ، بیوشیمی و ایمونولوژی و نیز کلیه رشته هایی که با چاقی سرو کار دارند ، امکان برپایی نشست ها و سخنرانی های جامع را فراهم آورد و پدیده چاقی را از ابعاد مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

وی اضافه کرد: در این کنگره " پروفسور فیلیپ جیمز" نایب رئیس انجمن بین المللی چاقی که از چهره های برجسته این رشته به شمار می رود در مورد درمان های دارویی در چاقی به سخنرانی خواهد پرداخت.

رئیس انجمن پیشگیری و درمانی چاقی ایران یاد آور شد: حضور نایب رئیس انجمن بین المللی چاقی مقدمه ای را برای پیوند انجمن چاقی ایران به این انجمن بین المللی در زمینه تبادل تجربیات فراهم خواهد آورد.

وی گفت: از دیگر شرکت کنندگان این کنگره " پروفسور تاشکین" از کشور ترکیه است که در این کنگره در مورد روش های جراحی یا درمان چاقی سخنرانی کرده و کارگاهی را ارائه خواهد داد.

عزیزی اظهار داشت: آن چه ما به عنوان کانون مساله می خواهیم، دراین کنگره عرضه کنیم ، اهمیت بیماری ، شیوع بالای آن و عوارض روز افزون این پدیده در جامعه به ویژه در میان کودکان و نوجوانان ایرانی است.

وی گفت: بر اساس پژوهشی که در شرق تهران انجام گرفته ، مشخص شده که چاقی عمومی و چاقی شکمی عامل خطر بسیار عمده ای برای ابتلا به بیماری های قلبی ، عروقی به شمار رفته و سالانه این آمار در جامعه رو به افزایش است.

وی در پایان اظهار داشت: پیشگیری از چاقی نیازمند عزم ملی است و با حمایت و کمک وزارتخانه ها ومسئولان مختلف کشوری شامل آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، وزارت صنایع ، سازمان تربیت بدنی، صدا و سیما، مطبوعات و سایر رسانه های گروهی و بسیاری از شرکت های و موسسات غیر دولتی می توان به نتایج مطلوب رسید.

لازم به ذکر است، اولین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی در امر پیشگیری و درمان چاقی با حضور متخصصان رشته های مختلف 4 تا 6 اسفند ماه در مرکز همایش های رازی تهران بر پا می شود.