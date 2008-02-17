محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این طرحها شامل هتل، اماکن تفرجگاهی، پارکها، مجتمعهای بین راهی و سایر موارد مربوط به حوزه گردشگری است که با لحاظ سودمندی برای سرمایه گذاران آماده واگذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه زمینه سرمایه گذاری از یک صد تا یک هزار میلیارد ریال در این طرحها وجود دارد، عنوان کرد: متوسط سرمایه ‌گذاری تعریف شده برای متقاضیان در این طرحها برای هتل یک صد میلیارد ریال، مجتمعهای بین راهی ‪ ۴۰‬میلیارد ریال و اماکن تفرجگاهی و پارکهای نمونه گردشگری تا یکهزار میلیارد ریال است.

حسینی گفت: درحال حاضر یک هتل سه ستاره با مساحت ‪ 800‬متر مربع و یک مجتمع بزرگ گردشگری و فرهنگی با وسعت سه هکتار بامجموع سرمایه‌گذاری ‪ 150‬میلیارد ریال در شهرستان خمین دردست انجام است.

وی ‌افزود: مجور واگذاری یک هتل پنج ستاره در زمینی وبه ‌وسعت پنج هکتار و ظرفیت پذیرایی ‪ 300‬نفر و یک مجتمع اقامتی ،فرهنگی و ورزشی در زمینی به وسعت یکصد هکتار و استعداد پذیرایی دو هزار نفر با مجموع ‪ 960‬میلیارد ریال به متقاضیان بخش خصوصی داده شده است.

