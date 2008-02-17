به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه سه جلدی به برآمدن، گسترش و فروپاشی جریانهای مارکسیستی پرداخته است که جلد سوم آن "فروپاشی" نام دارد.

لشک کولاکوفسکی در این مجلد به مارکسیسم شوروی، استالینیسم، مجادلات نظری در مارکسیسم شوروی، آرای نظریه پردازانی چون آنتونیو گرامشی، گتورک لوکاچ، کارل کورش، لوسین گلدمن، هربرت مارکوزه، ارنست بلوخ، مائو و مکتب فرانکفورت و... توجه داشته است.

کولاکوفسکی در سال 1927 میلادى در شهر رادوم در مرکز لهستان کنونى متولد شد. او در 20 سالگی پس از جنگ جهانى دوم به عضویت حزب کمونیست لهستان درآمد و در دانشگاه لوچ (Lodz) به تحصیل در رشته‏هاى فلسفه و روزنامه‏نگارى پرداخت. وی پس از پایان تحصیلات دانشگاهى بین سالهاى 1953 تا 1968 به تدریس در رشته فلسفه تاریخ در دانشگاه ورشو مشغول شد و تا اواخر دهه 50 یکى از نظریه‏پردازان و مدافعان سرسخت مارکسیسم به شمار می آمد. کولاکوفسکی جلد اول "جریانهای اصلی در مارکسیسم" را در سال 1968 و دو جلد دیگر را در فاصله سالهای 1970 تا 76 نوشت.

دو جلد قبلی این کتاب با ترجمه عباس میلانی توسط نشر آگه منتشر شد و جلد سوم را نشر اختران در بیش از 600 صفحه وارد بازار کتاب می کند.