اروپا گرفتار در عصر یخبندان سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه "ان تی وی" آلمان در تحلیلی در این باره به قلم "منفرد بلسکینگ" نوشت: این سئوال که آیا اروپا در آستانه یک عصر یخبندان سیاسی قرار دارد سئوال کاملا بی موردی است چرا که اروپا مدتهاست در چنین شرایطی قرار گرفته است.

بلسکینگ در ادامه با اشاره به سخنان هشدار آمیز ولادیمیر پوتین خطاب به کشورهای اروپایی در آخرین کنفرانس مطبوعاتی سالانه اش علیه سپر موشکی آمریکا در شرق اروپا و مسئله استقلال کوزوو خاطر نشان کرد: این سخنان تایید کننده گرایشی منفی در اروپا است و علامت خوبی برای آینده این کشورها نیست.

وی افزود : پوتین در سخنانش شدیدا به اتحادیه اروپا هشدار داد به گونه ای که تا به حال این هشدارها با این قاطعیت نبوده است. وی برای این هشدارهایش دلایل کافی می آورد.

بلسکینگ در ادامه با اشاره به خواست اوکراین برای ورود به ناتو و مخالفت روسیه با این اقدام خاطر نشان کرد: سخنان پوتین برای حکومت در کی یف نیز بسیار نگران کننده است؛ چرا که اگر اوکراین بر خلاف خواست روسیه به ناتو وارد شود روسیه راکتهای خود را به سوی این کشور جهت گیری خواهد کرد. این در حالی است که اکثریت در اوکراین مخالف عضویت این کشور در ناتو هستند.

نویسنده در بخش دیگری از این تحلیل به مسئله استقلال کوزوو و سرسختی روسیه علیه این موضوع اشاره کرده و می نویسد: در مسئله کوزوو آن طور که انتظار می رود پوتین بسیار سر سخت است. این در حالی است که صربستان نیز درباره یک اعلام استقلال از جانب کوزوو به این منطقه هشدار داده است. مشخص نیست که مسکو و بلگراد در صورت اعلام غیر وابستگی این منطقه درهفته آینده چه عکس العملی نشان خواهند داد. از نظر روسیه قطعنامه اقتصادی علیه کوزوو که مورد نظر صربستان است به دلیل روابط ناچیز اقتصادی این منطقه تاثیر چندانی نمی تواند داشته باشد.

بلسکینگ در ادامه در راستای بحرانهای پیش روی اروپا در صورت اعلام استقلال کوزوو اظهار داشت: اگر ناتو بعد از اعلام استقلال کوزوو برای مقابله با ناآرامی های ممکن در صربستان و شمال کوزوو نیروهایی را به این منطقه اعزام کند؛ انتظار حرکات تهدید آمیز از جانب روسیه وجود دارد که عواقب آن را هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند.

نویسنده در پایان با تاکید بر قاطعیت آمریکا در استقرار سپر موشکی در شرق اروپا و عزم راسخ کوزوو در اعلام استقلال یاد آور شد: با توجه به شرایط موجود پایان عصر یخبندان سیاسی در آینده در اروپا بعید به نظر می رسد.