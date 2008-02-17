به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد خاتمی که در تشییع پیکر آیت الله محمد رضا توسلی در حسینیه شماره یک جماران سخن می گفت، طی سخنانی ضمن تسلیت این مصیبت بزرگ به همه دوستداران امام، امت شریف، رهبر معظم انقلاب و خانواده آیت الله توسلی اظهار داشت: همواره شخصیت های بزرگی در تاریخ بوده اند که تاثیر گذاری خود را به نمایش گذاشته اند.

وی افزود: امام بزرگوار ما به اعتراف دوست و دشمن انسان بزرگی است که تاریخ ساز بوده است و شخصیت برتر او از بسیاری از شخصت های گذشته و حتی آینده ممتازتر است.

خاتمی گفت: امام به عنوان رهبر بزرگوار انقلاب که نظام نویی را بر بنیاد اسلام و خواست و اراده مردم ایجاد کرد رهبری اش به عنوان یک ویژگی مهم که تاریخ را تحت تاثیر قرار داد.

رئیس بنیاد باران ادامه داد: در کنار این شخصیت های تاثیر گذار، شخصیت های بزرگواری نیز وجود داشتند که با درک عالمانه همه توان خود را در خدمت این سرمایه ها قرار دادند بنابراین ما نمی توانیم شخصیت های پیرامونی این بزرگواران که آگاهانه تحت الشعاع آنها قرار گرفتند را نادیده بگیریم. بدون تردید یکی از این شخصیت ها آیت الله توسلی است که می توانست در عرصه های اجتماعی و حوزه علمیه به جایگاه بالایی دست یابد اما تصمیم گرفت به عنوان همراه امام همه وجود خود را در راه بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار دهد.

وی افزود: آیت الله توسلی در دوران قدرت و عصرت و عزلت انقلاب از کسانی بود که همواره در کنار امام قرار گرفت و تایید کننده راه ایشان بود و تقدیر اینگونه رقم خود تا آخرین لحظه زندگی خود را در اوج دفاع از راه امام و مظلومیت امام و حتی پس از مرگ امام را به سر ببرد امیدوارم بتوانیم راه این بزرگواران را در آینده ادامه دهیم.