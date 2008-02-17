زیرساختهای رفاهی پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد افتاح شد

ناصر سرگلزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: سومین خوابگاه دختران دانشگاه با عنوان بهارستان 3 در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع و زیربنای سه هزار متر مربع به بهره برداری رسید.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: این خوابگاه با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مدت زمان چهار سال ساخته شده است.

وی با اشاره به ظرفیت 207 نفره خوابگاه بهارستان 3 خاطرنشان کرد: در این خوابگاه 16 اتاق 12 متری سه نفره و 48 اتاق 20 متری چهار نفره ساخته شده و امکانات جانبی مناسبی از جمله سیستم خنک کننده، یخچال، تلویزیون و اجاق گاز در آن طراحی شده است.

سرگلزایی ادامه داد: این خوابگاه دارای سالنهای مطالعه، تلویزیون، نمازخانه و فضای ورزشی به مساحت حدودی 250 متر مربع است.

این مسئول همچنین از راه اندازی سالن اینترنت خوابگاه دانشجویان در پردیس دانشگاه خبر داد.

وی یادآور شد: این سالن که کار ساخت آن از خرداد ماه جاری آغاز شده دارای 100 متر مربع مساحت در دو سالن ویژه خواهران و برادران است.

سرگلزایی اعتبار هزینه شده برای احداث و راه اندازی سالن اینترنت خوابگاه را بالغ بر یک میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این سالن با استفاده از 48 دستگاه رایانه و اتصال به شبکه فیبر نوری با پهنای باند 16 مگا بایت و نیز اتصال به شبکه دانشگاه سعی شده است تا به نیازهای اینترنتی دانشجویان به خوبی پاسخ داده شود.

وی همچنین در خصوص راه اندازی درمانگاه کوی پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: با توجه به پراکنده بودن پزشکان کشیک در خوابگاه ها و بروز مشکلات مختلف برای دانشجویان تصمیم به راه اندازی درمانگاه گرفته شد.

سرگلزایی افزود: این درمانگاه در فضای به مساحت 110 متر مربع با استفاده از امکانات مورد نیاز درمانی برای خواهران و برادران و نیز اتاق مشاوره مورد بهره برداری دانشجویان قرار گرفته است.