اسرائیل " مغنیه " را با بمب داخل صندلی خودرو ترور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه ساندی تایمز،"رابرت بائر" یکی از عوامل سابق سیا ( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) که سالها به دنبال مغنیه بود، گفت:" شاید مغنیه با هوش ترین و توانمندترین عاملی بود که ما تاکنون با آن روبرو شده بودیم."

به نوشته این روزنامه، در حالی که 25 میلیون دلار برای سرش تعیین شده بود، وی همیشه هوشیار بود. برخی می گویند که وی جراحی پلاستیک انجام داده بود تا چهره اش تغییر کند و آمریکاییها و اسرائیلیها نتوانند وی را تشخیص دهند.

به گفته منابع اطلاعاتی اسرائیل، فردی زیر سری بالای صندلی راننده را با زیرسری دیگری که محتوی مواد منفجره کوچک و در عین حال قوی بود، عوض کرده بود. اسرائیل از شهادت مغنیه استقبال کرد، اما دفتر نخست وزیری اسرائیل مسئولیت آن را نپذیرفت. حزب الله "اسرائیلیهای صهیونیست " را به کشتن " برادر فرمانده" خود متهم کردند، اما بر این باور بودند که این انفجار در خودروی دیگری از طریق ماهواره صورت گرفته است.

یکی از شاهدان گفت :"من سرش را در دستانم گرفتم و اورا به نشانه وداع بوسیدم. چهره وی سوخته بود، اما سالم بود و جراحات جدی به شکمش وارد شده بود."

عماد مغنیه فرمانده نظامی جنبش حزب الله لبنان شامگاه سه شنبه 23 بهمن درپی انفجار خودروی بمبگذاری شده ای، دردمشق به شهادت رسید.