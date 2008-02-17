اسرائیل طراح ترور،حمایت مالی یک کشور عربی و مشارکت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نزدیک به حزب الله درگفتگو با روزنامه الرای کویت با اشاره به عملیات ترور عماد مغنیه فرمانده نظامی جنبش حزب الله لبنان، اعلام کردند: چند طرف در این عملیات دست داشتند و بنابر اعترافات به عمل آمده از نقش اسرائیل،آمریکا و سازمانهای جاسوسی برخی کشورهای عربی در این عملیات که با ابزارهای اسرائیلی و برخی جریانهای فلسطینی به وقوع پیوست، پرده برداشته شد.

به گفته این منابع، تصمیم برای اجرای این عملیات ترور، تصمیمی اسرائیلی بود و آمریکا هم دراین عملیات همکاری تکنولوژیکی و فنی ارائه داد.

این منابع در ادامه افزودند: سازمانهای اطلاعات کشورهای عربی همجوار با سوریه دراین عملیات مشارکت داشتند و یکی از مسئولان یک کشورحاشیه خلیج فارس هزینه این عملیات ترور را تامین کرد.

به گفته منابع مذکور، این عملیات زمانی انجام شد که عاملان آن از نشست بین یک فرمانده فلسطینی تحت پیگرد اسرائیل و یک مسئول حزب الله آگاه بودند و این عملیات با مهارت بسیار از طریق انفجار یک دستگاه خودرویی که در نزدیکی پیاده رو پارک شده بود، صورت گرفت به گونه ای که به هنگام عبور هدف این انفجار به وقوع پیوست.

این منابع درادامه اعلام کردند: قدرت این بمب به حدی بود که هنگام انفجار به ساختمانهای مجاور محل حادثه آسیب رساند.

منابع مذکور درعین حال تاکید کردند؛ سوریه هم مطلع نبود که عماد مغنیه آن زمان در دمشق حضور داشت یا خیر.زیرا مغنیه عادت نداشت کسی را از رفت وآمدهایش مطلع کند و از طریق استتار که جزئی از زندگی اش بود، از خود محافظت می کرد.

به گفته این منابع، از آنجایی که بمبهایی در مکانهای مختلف کارگذاشته شده بود، تا در صورت تغییر مسیر مغنیه عملیات ترور با موفقیت انجام شود، عملیاتی دقیق بود.

عماد مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن به دنبال انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در دمشق به شهادت رسید.