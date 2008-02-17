شیرین فراز در این مسابقه بازی خوبی به نمایش می گذارد

ارشاد یوسفی ساعاتی قبل از شروع بازی با استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: با وجود اینکه در دو بازی اخیر شیرین فراز به دلیل آسیب دیدگی رباط خلفی غایب بودم اما امروز با آمادگی کامل برابر تیم استقلال تهران ظاهر خواهم شد.

یوسفی خاطرنشان کرد: امیدوارم اتفاقات این مسابقه در پایان به سود ما رقم بخورد و شیرین فراز با دست پر از تهران برگردد.

سنگربان شیرین فراز در خصوص عملکرد تیمش درسه بازی نخست دور برگشت عنوان کرد: تیم ما به طور نسبی عملکرد خوبی در سه بازی اخیر داشته است که با اندکی دقت می توانست بسیار بهتر باشد.

وی افزود: اکثر رقیبان شیرین فراز در نیم فصل دوم باید به کرمانشاه بیایند که همین مسئله شانس ما را برای بهتر کردن وضعیت تیم در جدول بیشتر کرده است.

یوسفی در خصوص وضعیت خودش نیز عنوان کرد: از روز چهارشنبه تمریناتم را با تیم آغاز کرده ام و امیدوارم بتوانم در مقابل استقلال بازی خوبی ارائه کنم.

بازی دو تیم شیرین فراز کرمانشاه و استقلال تهران بعداز ظهر یکشنبه در استادیوم ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.