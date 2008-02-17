  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

ارشاد یوسفی:

شیرین فراز در این مسابقه بازی خوبی به نمایش می گذارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دروازه بان اول شیرین فراز کرمانشاه گفت: بازی با استقلال در استادیوم آزادی دشوار است اما شیرین فراز می تواند در این مسابقه بازی خوبی به نمایش بگذارد.

ارشاد یوسفی ساعاتی قبل از شروع بازی با استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: با وجود اینکه در دو بازی اخیر شیرین فراز به دلیل آسیب دیدگی رباط خلفی غایب بودم اما امروز با آمادگی کامل برابر تیم استقلال تهران ظاهر خواهم شد.

 

یوسفی خاطرنشان کرد: امیدوارم اتفاقات این مسابقه در پایان به سود ما رقم بخورد و شیرین فراز با دست پر از تهران برگردد.

 

سنگربان شیرین فراز در خصوص عملکرد تیمش درسه بازی نخست دور برگشت عنوان کرد: تیم ما به طور نسبی عملکرد خوبی در سه بازی اخیر داشته است که با اندکی دقت می توانست بسیار بهتر باشد.

 

وی افزود: اکثر رقیبان شیرین فراز در نیم فصل دوم باید به کرمانشاه بیایند که همین مسئله شانس ما را برای بهتر کردن وضعیت تیم در جدول بیشتر کرده است.

 

یوسفی در خصوص وضعیت خودش نیز عنوان کرد: از روز چهارشنبه تمریناتم را با تیم آغاز کرده ام و امیدوارم بتوانم در مقابل استقلال بازی خوبی ارائه کنم.

 

بازی دو تیم شیرین فراز کرمانشاه و استقلال تهران بعداز ظهر یکشنبه در استادیوم ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 640093

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها