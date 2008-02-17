به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش با استناد به یک رویداد تاریخی و با نقبی به تاریخ اسلام روایتگر زمانی است که اسرای کربلا به همراه سرهای بریده شهدا به شام وارد می‌شوند. شخصیتی به نام طالب در مقام وجدان آگاه تاریخ از مقاصد شوم و پلید لشکریان یزید مطلع می‌شود و پرده از اسرار کفار برمی‌دارد.

علی سلیمانی، محمود راسخ‌فر، مرجان قمری، محمدرضا علیمردانی، مجید فروغی، عارف برهمن و جمعی دیگر از هنرمندان تئاتر در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند. "دروازه ساعات" را هاشمی از متن شاهین صمدپور اقتباس کرده است.

این نمایش از 28 بهمن تا 18 اسفند هر روز ساعت 18 در برج آزادی به صحنه می‌رود و علاقمندان می‌توانند برای دیدن آن به میدان آزادی، برج آزادی، مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی، سالن سینما مراجعه کنند.