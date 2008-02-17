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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۵۰

مجموعه "خط‌شکن" روزی میز تدوین است

مجموعه "خط‌شکن" روزی میز تدوین است

رضا رجبی و فرشید گودرزی مشغول تدوین مجموعه تلویزیونی "خط‌شکن" به کارگردانی مسعود تکاور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه تلویزیونی به سفارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیروی مقاومت بسیج به تهیه‌کنندگی سعید منتظرالمهدی در 13 قسمت تولید می‌شود و فیلمنامه آن را سعید دولتخانی نوشته است.

در "خط‌شکن" که مضمونی اجتماعی دارد، حامد کمیلی، رضا رویگری، یوسف تیموری، محمود مقامی،‌ مریم کاویانی، آناهیتا همتی، فلور نظری، مهدی امینی خواه، شهرام عبدلی، سعید علیجانی، سپند امیرسلیمانی، امید آهنگر، امیر حشمت‌زاد، صفر کشکولی، سپیده ذاکری و مریم سلطانی نقش‌آفرینی می‌کنند.

سایر عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تولید: سعید علیجانی، دستیار کارگردان: مجید واشقانی، برنامه‌ریز: طاهره رجبی، مدیر تصویربرداری: علی ملکی، طراح صحنه و لباس: کیوان ذوالفقاری، صدابردار: احمد اردلان، طراح گریم: علی‌اکبر بهادری و مدیر صحنه: امیر حشمت‌زاده.

کد مطلب 640105

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