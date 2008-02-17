علت مخالفت کشورهای غربی با برنامه هسته ای ایران انحصار طلبی آنهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمال وندی سفیر ایران در اندونزی در گفتگو با شبکه "مترو تی وی" که به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی صورت گرفت در ارتباط با روند موضوع هسته ای کشورمان گفت : فکر می کنم اندونزی نیز مانند ایران دیر یا زود به این انرژی نیاز پیدا خواهد کرد و ما مجبوریم روی موضوع متمرکز شویم تا اجرای این ایده محقق شود، اما قانع نمودن افکار عمومی داخل و خارج کشور در این مورد دشوار است به ویژه قانع نمودن کشورهای غربی و کشورهایی که خود قدرت هسته ای هستند،زیرا پذیرش اینکه دیگران نیز به این عرصه وارد شوند برای آنها سخت است، آنها به دنبال انحصاری نمودن این فنآوری و حتی فناوری های دیگر نیزهستند.

وی در ادامه افزود: برای مثال درباره آنفلونزای پرندگان در اندونزی مطمئن هستم شما از فعالیتهای وزیر بهداشت خود اطلاع دارید. وی به دنبال جلب حمایت کشورهای دیگر برای شکستن این انحصار می باشد چرا که متاسفانه محافل خاصی در طول شش سال گذشته این ویروس را برای تولید واکسن توسط برخی شرکتهای بین المللی به مقصد مشخصی می فرستادند. این نمونه ای از فناوری است که آنها می خواهند فقط خودشان داشته باشند و دیگران به آن دست نیابند. این موضوع باید به نفع کل بشریت تغییر یابد.

کمال وندی در این باره توان علمی هسته ای ایران گفت : خوشبختانه دانشمندان و صنایع خصوصی بسیاری وجود دارند. ممکن است شما درباره پیشرفت ایران در علوم پایه و مهم مانند فیزیک، شیمی، مهندسی شیمی وغیره شنیده باشید. در بقیه علوم نیز ما رتبه اول را در منطقه در دست داریم. ما در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه سرمایه گذاری بیشتری انجام می دهیم و یکی از کشورهای مهم جهان هستیم که در علوم و فناوری سرمایه گذاری نموده ایم. شما ممکن است درباره صنعت اتومبیل سازی شنیده باشید. در حال حاضر ما یکی از ده کشور بزرگ تولید کننده هستیم. سمند، خودرو ملی ایران توسط مهندسین ایرانی طراحی و تولید شده است و نه تنها در ایران مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه به کشورهای زیادی از جمله روسیه یکی از کشورهای صنعتی صادر می شود.

سفیرکشورمان در جاکارتا درپاسخ به اینکه آیا همه این موفقیتهای ایران در زمینه فناوری، علوم و دیگر موارد مربوط به انقلاب ایران در سال 1979 می باشد؟ اظهار داشت : البته این موضوع به انقلاب ایران ارتباط دارد. چرا که انقلاب ایران به این موضوع توجه داشت. هر سیاستی در ایران شکل بگیرد و هر سرمایه گذاری که انجام شود مردم در مرکز موضوعات هستند و به همین خاطر دولت در ایجاد جامعه تحصیل کرده موفق بوده است. ما در دانشگاهها سرمایه گذاری نموده ایم، چرا که مردم در مرکز سیاستهای کشور قرار دارند،بنابراین پیشرفت در کشور ما شگرف است. این امر تنها با آمار و ارقام معمولی قابل انداز گیری است. جامعه ایران یکی از بزرگترین طبقات متوسط را در کل جهان و حداقل در میان کشورهای در حال توسعه دارد. لذا جمعیت کمتری در بالا و پائین هرم جمعیتی داریم.

کمال وندی درباره تقویت روابط ایران و اندونزی نیز گفت : ما فکر می کنم یکی از مسائل مهم ایران و اندونزی مسئله انرژی است. چرا که انرژی یکی از ملزومات توسعه برای ما در آینده و به ویژه در این بخش از جهان یعنی آسیا است. توسعه مستمر در کشور ما وجود دارد و البته اندونزی در آینده به انرژی نیاز خواهد داشت. ما فکر می کنیم ایران مرکز انرژی جهان و منطقه است و می توانیم با اندونزی همکاری کنیم و با نفت و گاز از اندونزی حمایت نماییم.