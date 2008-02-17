  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۵۶

تشکیل بانک قرض الحسنه در صندوق مهر امام رضا (ع)

بانک قرض الحسنه با مشارکت بانکهای دولتی و خصوصی در صندوق مهر امام رضا (ع) تاسیس می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی کشور بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاسیس این بانک موافقت کرد.

این شورا در همین راستا تصویب کرد بانکهای دولتی برای یک بار از مفاد مواد 8، 7 و 16 دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت مستثنی می شوند.

شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی ، کارمزد سپرده های قرض الحسنه کوتاه مدت و بلند مدت در این بانک را هر کدام چها درصد تعیین کرد. این شورا همچنین تصویب کرد که صندوق مهر رضا مجاز است در تامین سرمایه بانک قرض الحسنه به میزان هفت هزار میلیارد ریال مشارکت کند.

کد مطلب 640108

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها