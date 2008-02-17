ادعاهای آمریکا فشار سیاسی بر آژانس است / سفر حاکم دبی به تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با تایید تعویق زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا پیرامون مسائل امنیتی در عراق علت این تعویق را مسائل فنی عنوان کرد و هر گونه ارتباط این موضوع با تحولات دیگر را منتفی دانست.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص ادعاهای جدید مقامات آمریکایی درباره فعالیت های هسته ای ایران که در آستانه انتشار گزارش جدید البرادعی از این فعالیت ها مطرح شده، اظهار داشت: معمولا هنگامی که همکاری های آژانس و جمهوری اسلامی ایران نتایجی در بر دارد و عموما در آستانه انتشار گزارش آقای البرادعی چنین ادعاهایی به منظور اعمال فشار سیاسی و روند فنی و حقوقی آژانس مطرح می شود.

حسینی افزود: آمریکایی ها آنچه را که در این خصوص در دست دارند می توانسته اند و می توانند به آژانس ارائه دهند اما آژانس به طور طبیعی بررسی های فنی خود را درباره فعالیت های ایران انجام خواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، ادعای رسانه های غربی در خصوص آغاز به کار نسل جدید سانتریفیوژهای غنی سازی در تاسیسات نطنز را رد نکرد و گفت: در خصوص این سانتریفیوژها آژانس اطلاعاتی را از ما خواسته بود که در اختیار این نهاد بین المللی قرار دادیم.

وی تصریح کرد: تمام فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ان پی تی و زیر نظر آژانس انجام می شود و طبعا آنچه که ضروری باشد در گزارش آقای البرادعی مطرح خواهد شد.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش سفر شیخ محمد بن راشد نایب رئیس امارات و حاکم دبی به تهران را تایید کرد و گفت: این سفر فردا انجام می شود و در جریان آن دیدار و مذاکراتی با دکتر احمدی نژاد و معاون اول رئیس جمهور ایران انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه حاکم دبی در جریان سفرش به تهران در خصوص نگرانی های کشورهای حاشیه خلیج فارس از فعالیت های هسته ای ایران با مقامات کشورمان گفتگو خواهد کرد را صحیح ندانست و گفت: در این سفر که وزیر خارجه آن کشور نیز این مقام اماراتی را همراهی می کند گفتگوهایی در خصوص مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری، انتقال برق، صدور گاز و راهکارهای افزایش حجم مبادلات دو کشور صورت خواهد گرفت.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.