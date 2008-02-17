بازار محصولات پتروشیمی رقابتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش جعفری امروز در مراسم افتتاح بورس نفت در تهران، مجوز خرید و فروش در بورس را صادر کرد و گفت: تقاضا می کنم مراحل بعدی برای خرید محصولات انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه حضور قوی بخش خصوصی در کانون توجه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است، تصریح کرد: برای حضور بخش غیر دولتی در اقتصاد باید همه مقدمات فراهم و تمام ابعاد مسائل اقتصادی شفاف و قابل پیش بینی باشد.

وی تصریح کرد: ایران از نظر تولید مواد پتروشیمی در منطقه خاورمیانه دارای رتبه دوم است، ولی از نظر تولید صنایع و تولیدات پائین دستی اینگونه نیست، بنابراین بورس نفت به ما کمک خواهد کرد که از وضعیت موجود خارج شده و به سمت تولید صنایع پتروشیمی و نفتی پائین دستی حرکت کنیم.

دانش جعفری خاطرنشان کرد: کنترل قیمتها توسط دولت، قابلیت پیش بینی را از بخش خصوصی می گیرد و این در حالی است که اگر بازار تعیین کننده نرخ محصولات و تولیدات باشد، باعث عدم کارآئی اقتصاد خواهد شد، زیرا این تولید کنندگان، مواد یارانه ای و سهمیه ای از دولت دریافت می کنند، اما محصولات خود را با قیمتی بالاتر به فروش می رسانند.

وی ادامه داد: بنابراین اساس کار این شرکتها رانت است و آنها به دنبال رقابت نیستند که البته این بنگاه ها در بلند مدت نمی توانند ادامه حیات دهند، ولی سیاست دولت در مورد یارانه می تواند به اشکال مختلف به تولید کننده، مصرف کننده یا صادرکننده تعلق گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی راه اندازی بورس نفت را باعث شفاف سازی اطلاعات، واقعی شدن قیمتها و ارزان شدن قیمت محصولات به دلیل رقابت دانست.

وی همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با تاکید بر ایجاد سازوکارهای مناسب برای انجام معاملات با ارزهای مختلف در بورس نفت و با کشورهای منطقه، گفت: بعد از اجرای فاز اول که مربوط به فرآورده های نفتی است، در فاز دوم نفت خام را وارد بورس خواهیم کرد.