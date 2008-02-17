برگزیدگان نخستین جشنوراه ترافیک و رسانه معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دبیر نخستین جشنواره ترافیک و رسانه با اعلام این مطلب افزود: پس از بررسی 779 اثر ارسالی در 9 رشته ، 27 اثر ازسوی هیئت داوران برگزیده شده است.

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان اظهار کرد: آثار ارسالی در 9 رشته خبر، گزارش، مصاحبه وبلاگ، عکس،‌ کاریکاتور، فیلم یک دقیقه ‌ای، آماتور و موبایلی، مقاله، سرمقاله، یادداشت و بخش ویژه محیط زیست و ترافیک مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی با اشاره به این که دکتر فرقانی مسئولیت هیات داوران این جشنواره را بر عهده داشته است، تصریح کرد: دکتر محکی، دکتر نمکدوست تهرانی، دکتر بزرگمهر ، قاضی زاده ، قندی و صدیقی اعضای هیات داوران این جشنواره بودند ضمن این که دکتر یزدان پناه و مهندس کلانتری مطالب ارسالی را از منظر اطلاعات ترافیکی مورد بررسی قرار دادند.

دکتر کاظمی دینان برگزاری همایش دوچرخه سواری در پارک نشاط، تشکیل دو کارگاه آموزشی خبر نویسی و گزارش نویسی در تالار حرکت و بر پایی نمایشگاهی از عکس‌ها و کاریکاتورهای ارسالی را از جمله بخش‌های جانبی جشنواره برشمرد.

دبیر نخستین جشنواره ترافیک و رسانه در پایان خبرنگاران را از پاک ترین ، صبورترین و فهیم ترین اقشار جامعه بر شمرد و خاطرنشان کرد: این جشنواره بهانه ای است تا به این قشر که زحمات آنها بیشتر اوقات سهوا دیده نمی شود یا عمدا نادیده گرفته می شود بگوییم مدیریت شهری تلاش های شما را می بیند و قدردان خبرنگاران عزیز است.

لازم به ذکر است ، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ترافیک و رسانه از ساعت 10 تا 12 روز دوشنبه 29 بهمن در تالار حرکت برگزار می ‌شود و حضور در آن برای عموم علاقمندان به ویژه خبرنگاران آزاد است.



